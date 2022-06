Blas Cantó explica cómo ha aprendido de su propia experiencia: "Han sido años difíciles a nivel profesional"

Blas Cantó se ha subido "La azotea" para presentar su nueva canción, un single con el que pretende romper con su yo del pasado para dar la bienvenida a una nueva versión del artista, menos confiado, más experimentado pero igual de bueno que siempre.

"El bueno acaba mal" es toda una declaración de intenciones, en lo personal y en lo musical, ya que ha decidido romper con todo lo que le ha hecho daño durante los últimos años para poder mirar al frente y seguir con su camino, ese que ha decidido labrarse con mucho trabajo y esfuerzo.

Reconoce que ir a terapia le ha ayudado a reconocer cuáles han sido sus errores y gracias a ella ha aprendido a perder los miedos y a mostrarse como siempre ha sido, libre. Hemos repasado su paso por Eurovisión y cómo le afectaron las criticas después de presentarse con la canción que le dedicó a su abuela tras su muerte.

El artista ha comentado que no había otra posibilidad de acudir al certamen con otra canción que no fuera esa, "Voy a quedarme", ya que no se veía capaz de expresarse de otra manera, ya que es cómo se sentía en ese momento. También ha reconocido el trabajo bien hecho de su compañera Chanel, que logró dejar a nuestro país en muy buen lugar. Blas ha felicitado a la delegación del festival en España por haber ejecutado una serie de cambios que han propiciado que la situación haya mejorado para los futuros representantes.

Después de charlar un rato le hemos propuesto un juego inspirado en su canción y en el que se planetan situaciones que pueden acabar bien o mal. Como es alguien que ha aprendido de sus errores ha sabido tener ojo en esta prueba, y es que la experiencia es un grado y él, desgraciadamente, es de los que han tenido que aprender a la fuerza.

También nos hemos dado una vuelta por su perfil de Instagram -que ha archivado por completo para iniciar esta nueva etapa- para ver algunos de los momentos más importantes de los últimos años. Ha recordado cómo fue su infancia y nos ha detallado cómo vivía, rozando la pobreza, siendo unos años muy duros para su familia y él.

Hemos hablado de lo importante es México para él, de su paso por el programa "Tu cara me suena" y de lo bien que se le da la imitación, además de su paso por su primera etapa profesional junto a Auryn, de la oportunidad única que tuvo junto a sus compañeros de cantar con la gran Anastacia... Fue una etapa preciosa de la que conserva muy buenos recuerdos y con la que consiguieron grandes hitos en la música de nuestro país.

Nos ha contado el vuelco que ha dado su vida como artista ahora que camina en solitario y lo feliz que se siente después del bache que ha protagonizado estos últimos años. Ahora empieza una nueva etapa para él y es el momento de sonreirle al destino. ¡Es su momento y lo va a aprovechar como nunca!