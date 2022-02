El almirante Ángel Tafalla en TRECE: la tragedia de Terranova y el conflicto Ucrania-Rusia

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este jueves, a un invitado muy especial: Ángel Tafalla. Tras 46 años de servicio a la Marina se retiró siendo almirante por ello ha comenzado la entrevista hablando de la tragedia sucedida en Terranova: “Nunca se debe pensar que una sola causa lo originara. En Terranova hay muy mala mar y el barco se mueve muy fuerte. A veces se pesca al límite, arriesgando, porque es la diferencia entre ganar dinero o no”. El almirante Ángel Tafalla ha navegado por las frías aguas canadienses de Terranova: “Es muy duro, oscuro…”.

Los marineros que faenan por guas de Terranova encaran condiciones extremas y un gran desastre físico, además esta isla cuenta con más de 40.000 icebergs ocultos. ¿Qué probabilidades hay de encontrar a los náufragos de Terranova?: “Yo, lo siento mucho, pero cuando ya se sabe que no hay vidas que salvar… seguir peinando las aguas para buscar un cadáver… Es un esfuerzo tremendo. Canadá está actuando racionalmente y no emocionalmente”. Ángel Fallada ha visto morir a gente ahogada: “Algunos oficios son peligrosos. Hay que recordarlo cuando comemos pescado, son trabajos muy duros”.

Ángel Tafalla relata algunos de los momentos más duros que ha tenido que vivir sobre un barco. “Recuerdo que se me fue gran parte de la generación eléctrica y tuve que ir a Noruega a reparar e iba con el corazón encogido por lo que pudiera pasar porque esa avería se podía unir a una mala mar y se podría llegar a una situación complicada. También, en el primer barco tuve un incendio en la cocina”. El almirante navegó en tres navíos: el Alsedo fue el primero en el que navegó. Con la fragata Cataluña se quedó tirado y finalmente, uno de sus amores: el Patiño, uno de los barcos más grandes que había tenido la Armada en su historia.

Ángel Tafalla fue el segundo jefe del Estado Mayor de la Armada y del Mando Marítimo OTAN de Europa Sur. ¿Cómo es la vida en el barco?: “Es tu casa, sin tu familia, pero hoy en día hay una cosa muy buena que es el chat y las videollamadas. Esto te rompe la cosa de estar meses y meses solos y no tengo que llegar a tierra y buscar una cabina telefónica”.

¿Estaría preparada la sociedad actual para una posible vuelta de ‘la mili’?

“La mili tiene que ser obligatoria porque de no ser así nadie… por eso la gente era objetora. Es muy diferente que sean voluntarios a que sean forzosos”, destaca Ángel Tafalla: “A nosotros la mili nos fastidiaba porque no sabían hacer nada y teníamos miedo de que cayeran al agua. Los profesionales teníamos que cuidar de los chicos y aquello era tremendo. La mili hacía un servicio a España, igualaba a los chicos. El que sabía a escribir enseñaba a los que venían de una zona rural… Se les daba un sentido de orden y de servicio a la comunidad”.

La ‘La Azotea’ ha salido a la calle para preguntar si harían la mili después de conocer que ciudadanos voluntarios se alistan en el Ejército en Ucrania ante el temor de una guerra con Rusia. El almirante Tafalla lo tiene claro: “El dar un fusil a un paisano no hace de él un militar. El arma no es definitoria, el soldado es lo que importa: su determinación, su adiestramiento, el estar dispuesto a dar su vida por esa idea… Si le das un fusil a un ciudadano el resultado es incierto y es una medida que calificaría de desesperada”.

¿Qué papel desempeña la OTAN en el conflicto Ucrania-Rusia?

Ángel Tafalla conoce muy bien la OTAN y ha opinado sobre el conflicto: “Putin es el maestro de lo que se llaman tácticas híbridas que mezclan desinformación con medidas bélicas habituales. Me parece detectar que la técnica de Biden es decirle que sabe que estás empleando una táctica híbrida y lo hace público. Ahora estamos viendo filtraciones para el enemigo, por lo que solo le queda la parte bélica, pero esto es muy fuerte porque llevamos casi 100 años sin ver una guerra de ese tipo”.

¿Está siendo Macron un buen negociador en esta crisis?: “Yo creo que hay que ir a un liderazgo en Europa. El natural sería Alemania, pero es presa de sus fantasmas históricos y sus intentos de hegemonía no han salido muy bien. Francia pudiera ser el líder. Yo me he pasado media vida en la OTAN y funciona porque hay un liderazgo que es el americano. Y Macron se está erigiendo líder cuando su futuro inmediato no está claro”.