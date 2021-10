La admiración de Celia Villalobos a Isabel Díaz Ayuso en ‘La Azotea’ de TRECE: “Va a triunfar”

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este jueves, a una invitada muy especial: Celia Villalobos. Tras dedicar 33 años de su vida a la política y ser exministra de Sanidad, exdiputada en el Congreso y exalcaldesa de Málaga, Celia lleva una vida tranquila dedicada a sus nietos.

Al comenzar, y aunque no ha asistido, ha querido dar su opinión sobre la convención nacional del Partido Popular que se ha celebrado el pasado fin de semana: “Creo que Egea se ha equivocado en algunas cosas, con toda su buena voluntad. Se ha equivocado en determinados invitados. No me ha gustado que una invitada se quejara de que no había mujeres cuando la mayoría de alcaldesas de este país, del PP, éramos mujeres. Me sentó bastante mal. Y a Sarkozy no lo hubiera invitado nunca, hubiera traído a Macron, a Merkel… que me parece una lideresa importante. Valencia me pareció un discurso importante, me gustó”.

En cuanto a la dirección del partido, Celia envía un mensaje claro al presidente: “Si Pablo se centra bien y lucha por conseguir la unidad del centro-derecha… le auguro un buen futuro. Pero me desprendería de alguna gente que lo rodea”. Además, destaca la labor que realiza la presidenta de la Comunidad de Madrid: “A Ayuso la conocí siendo nadie en el partido y me ha sorprendido lo magnífica presidenta que es. Sabe distinguir lo que es importante de lo que no lo es, se rodea de gente muy buena – Pablo, ya sabes, rodéate de lo mejor – y creo que ella tiene una ambición, que es ganar las elecciones en Madrid por mayoría absoluta. Va a triunfar en Madrid, conozco a gente que no la votó y ahora la han votado”. También tiene buenas palabras para Almeida: “El alcalde de Madrid es fantástico, es un personaje político de altísimo nivel, negociador y capaz”.

Y añade: “Pablo Casado siempre me ha defendido y creo que es un líder con muchísimo futuro, pero la campaña que hizo no me gustó. Uno de los temas que más me preocupa de España son los dos extremos tan brutales que hay. Soy bipartidista al máximo, creo que son quienes pueden sacarnos de los problemas. Pablo creo que se ha dado cuenta de que necesita unificar el centro-derecha”.

¿Cómo era Celia Villalobos de pequeña?:“Nunca he aceptado que me digan que las cosas son así porque yo lo digo. Las cosas tenían que tener una explicación. Tengo 72 años y yo estudié en el franquismo. Teníamos uniforme, que es una cosa que iguala a todos, y la falda había que llevarla por debajo de la rodilla y a mí me cortaban el dobladillo. Mi problema era que en filosofía y en religión preguntaba mucho. Las matemáticas se me daban mal. En el colegio fui muy feliz”.

Celia Villalobos, después de una vida dedicaba a la política, disfruta de las reuniones con sus nietos: “Con ellos hago todo lo que me dejan los padres. Yo me encargo de mimarles y los padres de educarles. Soy muy feliz con ellos, busco motivos para celebrar y reunirnos”.

Celia Villalobos contaba una de las anécdotas de su vida: “Yo entré a ayudar al partido para las elecciones del 82. A Rodrigo Rato le montaba muchas reuniones muy complicadas. Le gustaron las reuniones que les montaba y se lo dijo al secretario general y me llamó. Fui al despacho de Manuel Fraga y me dijo que era importante que la mujer participe en política y me dijo algo que me gustó que es que no compartía el 80% de las cosas que yo defendía, pero que creía que una mujer como yo tenía que estar en el Parlamento. Eso era un santo importante, pero le dije que sí. Lo adoro, era mucho más liberal de lo que se piensan”. Ella se describe como descarada, combativa y sin pelos en la legua.

¿Qué objetos personales esconde ‘La Caja’ de Celia Villalobos?

En esta sección los invitados abren una caja para descubrir su contenido: un objeto que les traerá buenos recuerdos. El interior de la primera caja escondía una foto de la reina Letizia: “Ella es antitabaco y yo había dejado de fumar y vino a hacer un reportaje sobre quitarse del tabaco, cuando era periodista, y se quedó conmigo durante tres horas y me pareció una mujer maravillosa. Creo que ha venido muy bien a la monarquía española”.

En la segunda caja había un balón de balonmano. Celia fue muy buena deportista en sus años de estudiante, llegando a ser campeona de balonmano: “Llegamos a ser campeonas de España. Yo era la capitana y fue una época de mi vida muy divertida”.

La última caja escondía un libro de cocina: “Mi madre me regaló este libro, con 20 años, y con él aprendí a cocinar. En verano, en mi casa, nos ponían a cocinar un día cada uno y yo siempre hacía lo mismo, gazpachuelo, porque no sabía hacer nada más”.