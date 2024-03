La reflexión de Julián López, en 'Eméritos': "El hombre no descansará hasta que repose en Cristo”

El obispo emérito de León ha reividincado la Liturgia como una realidad de la Iglesia que no puede consistir únicamente “en lo más expresivo de las ceremonias”, sino que es ante todo “la obra de Dios en nosotros pero con nuestra colaboración”. Así lo ha expresado Julián López en el programa 'Eméritos' de TRECE, donde ha compartido su labor como presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia.

“La Liturgia es el rostro más significativo de la Iglesia. Es un encuentro entre hermanos bajo la mirada y la presencia del Señor. Ahí se desarrolla todo un engranaje de signos y símbolos pero sobre todo de comunicación no en el sentido profesional, sino de comunión entre hermanos y con el Señor”, ha subrayado.

Julián López, como responsable de Liturgia, vivió el período de publicaciones y aplicaciones del nuevo Misal Romano. Una etapa que el obispo emérito recuerda bien y que considera “fue un buen servicio a la Iglesia española”

“Pude participar en las nuevas ediciones litúrgicas, no porque las primeras necesitaran actualizarse, pero sí necesitaban expresar con mayor rigor y expresividad literaria de lo que celebramos. De una primera etapa de traducción se pasó a la etapa que me tocó vivir en Roma como miembro de la Congregación del Culto Divino,y se trataba de recuperar el aliento que unas traducciones a veces demasiado literales o pegadas a la lengua, no habían recogido todo el espíritu que hay detrás”, ha explicado en 'Eméritos'.

La importancia de la Eucaristía de los domingos: "Lo llena todo"

Julián López también ha manifestado la importancia de celebrar la Eucaristía los domingos, aunque cada vez más se adelanta a los sábados por la tarde ya que, tal y como se revela en la Biblia, “el domingo no empieza en el amanecer sino en la tarde noche del día anterior”, aunque reconoce que la sociedad actual concibe más el sábado como jornada “de asueto y descanso” por encima del sentido religioso. “Las comunidades catecumenales celebran la eucaristía la tarde noche del sábado”, ha recordado.

En este sentido y pese a que el ritmo de los fines de semana en la sociedad de hoy se aleja del descanso, el obispo emérito de León no cree que deba ser motivo de preocupación, ya que apunta que “la vida cristiana es una realidad que lo llena todo”.

Cuestionado por cómo animar a los no creyentes a acercarse a Dios, Julián López les aconseja acercarse a “los que dicen creer, y en la medida en que tu percibas que son sinceros, síguelos”, ha precisado el obispo, que sostiene que “el sentido religioso es innato al ser humano y lo podemos camuflar con la rutina, pero en el fondo el corazón del hombre no descansará hasta que repose en Cristo”, ha indicado.