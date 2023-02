El Tiempo, 2 de febrero: Febrero llega con más frío, pero no tan intenso

Damos la bienvenida al segundo mes más frio del año, pero no será un frío tan intenso como el de los días anteriores. A medida que avance la semana, el frío va a ir disminuyendo. Los amaneceres van a seguir siendo gélidos, con helad as en buena parte del interior peninsular y zonas de montaña con temperaturas bajo cero que van a continuar. Hoy la novedad ha sido, que no ha helado en Valladolid, Burgos y Palencia, tampoco en Madrid capital, ni en el valle del Ebro.





Sin embargo, mañana volverán también las heladas a buena parte del noreste de Castilla y León, donde volveremos a tener valores de -5º en León, en Soria; -4º en Cuenca, -3º en Lleida, en Toledo. Pero en las horas centrales del día, las temperaturas máximas serán más altas que las de hoy, poco a poco el mercuri o irá sumando grados, y las tardes serán agradables. Los termómetros llegarán a los 18ºC en Sevilla, 13º en Madrid, 16º en Alicante, Barcelona y en Palma de Mallorca, y rozarán o incluso superarán los 10º en Castilla y León. En Valladolid, León y Salamanca alcanzarán los 11º de máxima.





Por lo demás, mañana seguirá el ambiente anticiclónico que nos está acompañando toda esta semana. Mas sol en toda España, con cielos nubosos en el Cantábrico oriental, pero aun así no se esperan precipitaciones. Probabilidad de bancos de nieblas matinales en puntos de Castilla y León, en el valle del Ebro. También es probable calimas en Canarias, en especial en las islas más orientales.