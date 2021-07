Luis Garicano, sobre el rescate a Plus Ultra: "Es horroroso, ya no hay posibilidad de recuperar los préstamos"

El eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para hablar sobre el archivo del Tribunal de Cuentas de la causa por la ayuda de Plus Ultra.

“Quizás el consejero ha obrado de manera precipitada, hay un tribunal que ha dado 5 días para tomar una decisión sobre si los otros 34 millones se concede, hay dos opciones: que no se den los 34 millones que no se deberían dar porque ya hemos perdido 19 millones, no vamos a perder 53 millones, en este caso, la empresa entraría en disolución y esos 19 millones ya están perdidos, por otra parte existe la posibilidad que en 5 días se permite que den, cualquiera que mire la contabilidad sabe que ese dinero no va a regresar”.

Garicano dice que “la situación es horrorosa y no tienen posibilidad de devolver los préstamos y ellos en su plan de negocio plantean unos supuestos imposibles para recuperar el dinero en 3 años, el perjuicio económico es evidente”

Las consecuencias en el seno europeo afirma Garicano que “el Gobierno de España juega con el dinero de los ciudadanos y en este caso llega mucho dinero de Europa con la alegría y descontrol preocupante. Independientemente de lo que nos diga el Tribunal de Cuentas, nadie duda que no se trata de una compañía estratégica, es una empresa en crisis desde el día que se fundó y no es viable, con lo cual España está haciendo cosas que va a preocupar en Bruselas”.

Luis pone de manifiesto que “la salida del Gobierno de Ábalos ha sido inexplicable y misteriosa porque era la persona más poderosa del PSOE después del presidente, es verdad que la relación con Delcy Rodríguez y su ministerio con este escándalo que negaron múltiples veces que tuviera que ver, los dos informes principales del Gobierno vienen de servicios ministeriales, y estos favores valen mucho, Ábalos ha tenido un comportamiento sorprendente”.