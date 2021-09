Juanma Moreno, en TRECE: "Sánchez cede de forma sumisa a los intereses del independentismo catalán"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha atendido a un equipo de 'El Cascabel' de TRECE para valorar la mesa de diálogo mantenida entre Pedro Sánchez y miembros del Gobierno con los independentistas catalanes. Ambas partes, además, han acordado trabajar a partir de ahora de forma discreta y en encuentros periódicos.

Moreno Bonilla señala que "es completamente inaceptable porque estamos premiando un presidente que no acepta los órganos multilaterales donde estamos representados todos los presidentes de las comunidades autónomas y que, sin embargo, el señor Sánchez y este Gobierno le accedan tener una mesa bilateral, en definitiva cede de una manera sumisa a los intereses del independentismo catalán".

Moreno Bonilla: "En Andalucía no vamos a aceptar que haya un trato de desigualdad"

Por ello, insiste en que "nosotros no vamos a aceptar en Andalucía que haya un trato de desigualdad, de privilegio hacia Cataluña donde puede hacer concesiones de carácter económico, social e incluso de ruptura, y vamos a pedir exactamente lo mismo. Si ellos tienen una mesa bilateral, Andalucía también la quiere y con seis ministros, con el presidente Sánchez encabezándola, a ver si nos trata igual. Nuestro propio estatuto de autonomía reconoce esa mesa bilateral, no para temas secesionistas, sino para temas de asuntos a tratar entre las dos administraciones".

?? "Sánchez cede de una manera sumisa a los intereses del independentismo catalán. No tiene sentido que se le dé un trato de favor y privilegiado a quien rechaza los órganos donde estamos todos representados".



?? @JuanMa_Moreno, presidente @AndaluciaJunta, en #ElCascabel15Spic.twitter.com/LhP2jOXTAp — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) September 15, 2021





El presidente de la Junta de Andalucía denuncia en TRECE que "no tiene ningún sentido que se le dé un trato de favor y privilegiado a quien rechaza los órganos donde estamos todos representados. No me parece ni correcto ni sensato, ni institucionalmente bien hecho. Estamos debilitando al Estado, Sánchez está claudicando. He dado instrucciones y hoy mismo se ha enviado una carta oficial a la presidencia del Gobierno solicitando en virtud al artículo de nuestro estatuto de autonomía para que se haga cuanto antes esa mesa bilateral. Vamos a ver qué nos contestan y qué tipo de mesa tienen con Andalucía a diferencia de Cataluña", concluye.