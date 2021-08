Javier Urra, ex Defensor del Menor, en TRECE: "Esos menores deben ir con sus familias"

Javier Urra, primer Defensor del Menor, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para analizar la situación de los jóvenes llegados desde Marruecos en Ceuta.

Urra explica que “es un tema complejo, fui mandatado por un gobierno anterior a Marruecos para el tema de los menores, estuve con distintos ministros y son gente hospitalaria que no le gusta levantarse de una reunión de debate en la que tocan casi todos los temas. España está en un lugar maravilloso geográficamente por estar en Europa pero también estamos puerta con puerta con África e Iberoamérica, ahí España tiene la convención de Derechos de la Infancia, la Ley de Protección de la Infancia y Ley de Extranjería, hubo una entrada masiva en mayo de 700 personas jóvenes menores y hay que estudiar que son menores, que tienen familia, que hay servicios sociales que les puede atender. Marruecos ahora con el acuerdo de 2017 y por haber decidido mejorar las relaciones con España por ser la entrada a Europa por parte suya y tenemos dos ciudades como Melilla y Ceuta en un espacio que es África y a su vez Europa, por eso es un tema de gran complejidad y es natural que esos menores pueden y deben ir con sus familias, eso sí hay que estudiar cada caso y comprobar que esa familia existe, además Marruecos nos debe facilitar los datos. Tener a 700 menores en Ceuta es explosivo y repartirlos por las demás comunidades tiene muchas dificultades porque proteger a un menor es complicado y tampoco lo podemos privar de libertad, es verdad que hay algunos que tienen una buena conducta pero otros no tanto. Por tanto, es un tema que lo mejor que podemos hacer por el bien de los menores es devolverlos siempre que cumplamos con la legislación”.

Sobre quién tiene la responsabilidad de abrir la puerta de Ceuta para devolver a los menores, Javier apunta que “la comunidad autónoma es quien tiene la tutela, pero en este caso hablamos de un número excesivo de menores y aquí es donde entra el Ministerio de Interior y la diplomacia para analizar su vuelta siempre cumpliendo la legislación porque Marruecos los acepta, en principio. Hay que tener precaución y decir a las organizaciones gubernamentales que se tienen que andar con cuidado antes de criminalizar a un país como Marruecos por el trato y las formas con sus menores, estos chicos se les engañaron y fueron utilizados y ahora se les abre la puerta de vuelta. Tenemos que tener una relación de vecindad, emplear la convección, hay que ver que cada menor tiene familia y que lo van a recibir, la diferencia es cuando nos vienen menores en patera y nos mienten en la edad y su procedencia. Lo mejor para el menor es estar con su familia porque sino en nuestro país tras haber tenido un coste económico enorme se nos puede convertir en un problema si están desempleados.

Urra asegura que “no tienen capacidad de decisión al ser menores por lo que no pueden decidir ellos mismos quedarse en España y tienen derechos limitados, cada uno tiene que estar en su criterio y entorno, otro caso son situaciones puntuales pero en este caso nos han entrado masivamente y Marruecos ahora quiere tener una buena relación , nos tiene que facilitar un listado de quienes son sus familiares, los servicios que los recogen, etc., y acabamos con el problema. Lo que no podemos hacer es expulsar a 50 en el mismo autobús sino ir uno por uno, la Fiscalía y es quien tiene la Defensa de la Infancia para destinarlos a donde les corresponde a un país amigo donde hay problemas económicos en unas zonas de Marruecos pero en otras no”.

Javier Urra, primer Defensor del Menor, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para analizar la situación de los jóvenes llegados desde Marruecos en Ceuta.

Urra explica que “es un tema complejo, fui mandatado por un gobierno anterior a Marruecos para el tema de los menores, estuve con distintos ministros y son gente hospitalaria que no le gusta levantarse de una reunión de debate en la que tocan casi todos los temas. España está en un lugar maravilloso geográficamente por estar en Europa pero también estamos puerta con puerta con África e Iberoamérica, ahí España tiene la convención de Derechos de la Infancia, la Ley de Protección de la Infancia y Ley de Extranjería, hubo una entrada masiva en mayo de 700 personas jóvenes menores y hay que estudiar que son menores, que tienen familia, que hay servicios sociales que les puede atender. Marruecos ahora con el acuerdo de 2017 y por haber decidido mejorar las relaciones con España por ser la entrada a Europa por parte suya y tenemos dos ciudades como Melilla y Ceuta en un espacio que es África y a su vez Europa, por eso es un tema de gran complejidad y es natural que esos menores pueden y deben ir con sus familias, eso sí hay que estudiar cada caso y comprobar que esa familia existe, además Marruecos nos debe facilitar los datos. Tener a 700 menores en Ceuta es explosivo y repartirlos por las demás comunidades tiene muchas dificultades porque proteger a un menor es complicado y tampoco lo podemos privar de libertad, es verdad que hay algunos que tienen una buena conducta pero otros no tanto. Por tanto, es un tema que lo mejor que podemos hacer por el bien de los menores es devolverlos siempre que cumplamos con la legislación”.

Sobre quién tiene la responsabilidad de abrir la puerta de Ceuta para devolver a los menores, Javier apunta que “la comunidad autónoma es quien tiene la tutela, pero en este caso hablamos de un número excesivo de menores y aquí es donde entra el Ministerio de Interior y la diplomacia para analizar su vuelta siempre cumpliendo la legislación porque Marruecos los acepta, en principio. Hay que tener precaución y decir a las organizaciones gubernamentales que se tienen que andar con cuidado antes de criminalizar a un país como Marruecos por el trato y las formas con sus menores, estos chicos se les engañaron y fueron utilizados y ahora se les abre la puerta de vuelta. Tenemos que tener una relación de vecindad, emplear la convección, hay que ver que cada menor tiene familia y que lo van a recibir, la diferencia es cuando nos vienen menores en patera y nos mienten en la edad y su procedencia. Lo mejor para el menor es estar con su familia porque sino en nuestro país tras haber tenido un coste económico enorme se nos puede convertir en un problema si están desempleados.

Urra asegura que “no tienen capacidad de decisión al ser menores por lo que no pueden decidir ellos mismos quedarse en España y tienen derechos limitados, cada uno tiene que estar en su criterio y entorno, otro caso son situaciones puntuales pero en este caso nos han entrado masivamente y Marruecos ahora quiere tener una buena relación , nos tiene que facilitar un listado de quienes son sus familiares, los servicios que los recogen, etc., y acabamos con el problema. Lo que no podemos hacer es expulsar a 50 en el mismo autobús sino ir uno por uno, la Fiscalía y es quien tiene la Defensa de la Infancia para destinarlos a donde les corresponde a un país amigo donde hay problemas económicos en unas zonas de Marruecos pero en otras no”.