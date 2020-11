Inocencio Arias desvela en 'El Cascabel' los motivos del viaje de Pablo Iglesias con el Rey Felipe VI

El diplomático Inocencio Arias ha analizado en ‘El Cascabel’ de TRECE la ‘agenda paralela’ de Pablo Iglesias durante su viaje con el Rey a Bolivia. "Hay dos cosas insólitas en la presencia de Pablo Iglesias, el primero el mero hecho de que vaya el vicepresidente con el Rey, es algo que no recuerdo y menos cuando va el ministro de Exteriores".

En segundo lugar, Chencho Arias ha explicado que Pablo Iglesias ha "aprovechado para firmar un papel en el que se denuncian los manejos de la ultraderecha pero no de la ultraizquierda, no sé cómo siendo vicepresidente de Gobierno puede firmar comunicados como estos, con un grupo de países de clara ideología de ultraizquierda no lo acabo de entender. Esto lo ha tenido que hacer con el permiso y el beneplácito de Sánchez".

"Pablo Iglesias no se quiere enterar de que el Rey está en la Constitución española"

El diplomático ha asegurado que "esto se trata de quitarle protagonismo al rey y firmar un comunicado que resulta sorprendente que firme el vicepresidente. Para alguna prensa de Bolivia, se llevará los titulares Pablo Iglesias y no el rey de España. Esto es malo para nuestra imagen".

Inocencio Arias ha indicado que "el rey Felipe VI es una persona apreciada, ha estado en toma de posesión de presidentes iberoamericanos. Luego llega el vicepresidente y mete puyazos con una política constante para socavar la monarquía y darle leña a la Constitución. Siendo vicepresidente de un país democrático con un monarca como jefe de estado, no se quiere enterar Pablo Iglesias que el Rey está en la Constitución española. Es el jefe del estado. Tiene cogido a Pedro Sánchez por semejante parte y no entendemos por qué hace esto. Si Pedro Sánchez le llamara al orden y le dijera que dejase de criticar al jefe del estado, dejaría de hacerlo"