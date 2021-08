Ignacio González Vega explica por qué hay un déficit de magistrados en Cataluña

Ignacio Gonzalez Vega, portavoz de Jueces para la Democracia, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para explicar los motivos del éxodo de magistrados en Cataluña. El TSJC ya ha pedido “algún incentivo económico” para evitar que se vayan de la comunidad.

González Vega explica que “la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 2020 pone de nuevo el foco del problema en los pocos opositores que hay en Cataluña, en algunas zonas del territorio español como Cataluña, Comunidad Valenciana o País Vasco hay poca predisposición a opositar a la función pública del Estado. Se produce el efecto que hay comunidades autónomas que tienen exceso en personas que superan estas oposiciones y hay comunidades que tienen déficit, a ello hay que unir el hecho de que en Cataluña se pasó por el momento álgido del ‘procés’ y eso lo destaca memoria del TSJC y parece que todo está más apaciguado”.

Ignacio no piensa que tenga que ver con la situación política ya que “en el caso del País Vasco, en su momento, los jueces éramos reacios a que nos destinaron allí, por suerte hoy el País Vasco es un lugar tranquilo y es cierto que se incentivó dando un plus de dinero y ofreciendo casas donde alojarse por parte del gobierno vasco. En el caso de Cataluña, me acuerdo que siendo portavoz de una asociación judicial, con el ministro Rafael Alcántara, ya había peticiones por parte de asociaciones para un incremento económico y era descabellado ya sea por parte del PP o el actual gobierno socialista”.