Ignacio Camacho, en 'El Cascabel': "El problema no es el estado de alarma, es Sánchez que no es fiable"

Ignacio Camacho, periodista, ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE con Antonio Jiménez y Susana Ollero la declaración del estado de alarma por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para Camacho, "el problema no es el estado de alarma en si mismo ni la duración, el problema es que Sánchez no es fiable, en el anterior estado de alarma no ha demostrado merecer la confianza necesaria para recibir poderes excepcionales".

Por otra parte, el periodista ha explicado en TRECE que "más allá del tiempo, hay otra cuestión que es delimitar muy bien para qué se va a usar el estado de alarma, la oposición se tiene que asegurar para darles su apoyo de que el decreto sea mínimamente invasivo".