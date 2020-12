Feijóo, en ‘El Cascabel’: “El Gobierno ha pactado con ERC y Bildu cómo quieren que sea España”

El presidente de la Xunta de la Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha valorado en una entrevista en 'El Cascabel' de TRECE el anuncio del acuerdo con las comunidades en el que establecen los cierres perimetrales entre los días 23 de diciembre y 6 de enero, la evolución de la pandemia en España y la gestión de las medidas por parte de las autonomías. Además, en clave política, el dirigente del Partido Popular también ha opinado sobr los acuerdos del PSOE con ERC y Bildu de cara a la aprobación de los Presupuestos, así como la falta de transparencia del Gobierno.

Sobre ese acuerdo aprobado con las comunidades de cara a la restricción de la movilidad en Navidad, Feijóo ha señalado que "no es una norma, es una recomendación amplia y laxa en la que cabe más de una interpretación". El presidente de Galicia ha explicado que "aunque sea innecesario recordarlo, estamos en una pandemia, no tenemos vacuna ni fármaco que combata la enfermedad. Lo más seguro es sin ninguna duda tener una cena o una comida con las personas con las que convives, sean 8, 9 o 10. Si uno quiere incrementar el riesgo, podría comer con otra unidad familiar. A partir de ahí, el riesgo se va incrementando de forma exponencial. Si hay gente mayor, más riesgo todavía. Hacemos un llamamiento a la responsabilidad, lo más seguro es cenar con las mismas personas que comes y cenas, y duermes habitual".

En cuanto a uno de los temás más polémicos surgidos a raíz de la primera ola de la covid, el comité de expertos que asesoraba al Gobierno de Pedro Sánchez, el presidente autonómico ha afirmado tener "el mismo comité desde marzo hasta ahora. Les puedo dar nombres, apellidos, número de colegiado, especialidades y los centros donde trabajan. Esto es público y notorio, el comité clínico en Galicia hace declaraciones cuando le piden opinión los medios. Nos hace propuestas que son aprobadas por el Gobierno. Si ellos (el Gobierno Central) lo tienen o no, es desconocido, pero cuando alguien no quiere decir quién lo compone, probablemente sea porque esté informado por funcionarios de Sanidad u otros centros directivos, que de hospitales independientes. No parece que el Gobierno tenga un comité de expertos colegiado".