Vota | ¿Usa Pedro Sánchez a Palestina como arma electoral en su propio beneficio?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este martes su deseo de tener "la mejor relación posible" con Israel pese a que España reconozca a Palestina como Estado y ha expresado su rechazo "rotundo" a Hamás, que ha recordado que no apuesta por la solución de los dos Estados.

Sánchez ha manifestado la intención de mantener buenas relaciones con el pueblo israelí en la declaración institucional que ha realizado en español e inglés antes de la reunión del Consejo de Ministros que aprobará el reconocimiento de Palestina y en la que ha fijado lo que considera que debe ser ese Estado.



"El Estado de Palestina debe ser viable, con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor y con Jerusalén Este como su capital y unificadas bajo el Gobierno legítimo de la Autoridad Nacional Palestina (...) No reconoceremos cambios en las líneas fronterizas de 1967 que no sean los acordados por las partes", ha explicado.



Un planteamiento que ha recordado que está alineado con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 242 y 338 ycon la posición que tradicionalmente ha mantenido la Unión Europea.



Al igual que hizo en su comparecencia en el pleno del Congreso el pasado miércoles, ha subrayado que el reconocimiento de Palestina, que ha calificado de decisión "histórica", no va contra nadie y menos contra Israel.



Ha recalcado que Israel es "un pueblo amigo al que -ha dicho- respetamos, al que apreciamos y con el que queremos tener la mejor relación posible".



Además, ha explicado que esta decisión refleja el rechazo frontal y rotundo a Hamás, que ha precisado que rechaza la solución de los dos estados.



En ese momento ha hecho hincapié en que España condenó "desde el primer momento y con toda contundencia los ataques terroristas del 7 de octubre" y que esa condena es "la expresión rotunda de nuestro compromiso absoluto en la lucha contra el terrorismo".



Sánchez ha manifestado el deseo de tener las mejores relaciones posibles con Israel después de que el Gobierno de Benjamin Netanyahu haya respondido duramente a la decisión del reconocimiento de Palestina y, entre otras decisiones, haya llamado a consultas a su embajadora e Madrid.



El presidente del Gobierno ha insistido en que reconocer a Palestina, algo que ha recalcado que han hecho ya más de 140 países, tiene el único objetivo de contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz.



"No sólo es una cuestión de justicia histórica con las aspiraciones legítimas del pueblo de Palestina; es además una necesidad perentoria si queremos entre todos lograr la paz y es la única manera de avanzar hacia la solución que todos reconocemos como la única posible para lograr un futuro de paz, la de un Estado palestino que conviva junto al Estado de Israel en paz y en seguridad", ha añadido.



Sánchez ha asegurado que desde mañana mismo España va a concentrar sus esfuerzos en hacer realidad esa solución con tres grandes prioridades.



La primera de ellas intentar un alto el fuego permanente, la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás.



Además, apoyará a la Autoridad Nacional Palestina en el proceso de reformas iniciado por su nuevo Gobierno.



"La Autoridad Palestina es nuestro socio para la paz y va a necesitar de todo nuestro apoyo", ha subrayado.



A ello ha sumado seguir impulsando la cooperación con los socios árabes que también trabajan por la paz y la prosperidad en la región.



En ese contexto ha afirmado que va a seguir aunando esfuerzos para la convocatoria de una Conferencia internacional de paz que haga realidad de una vez por todas la solución de los dos Estados.



"Con el paso que hoy damos, asumimos nuestra responsabilidad en la búsqueda de la paz, de la seguridad, de la prosperidad de todos los pueblos conforme al mandato que establece el preámbulo de la Constitución española. Pero por encima de todo, actuamos conforme a lo que se espera de un gran país como es España", ha recalcado el jefe del Gobierno.