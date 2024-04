Vota | ¿Ve al Gobierno interesado en aclarar el caso Koldo, aunque pueda implicar a algún ministro?

El PP incluirá a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en la lista de comparecientes en la comisión de investigación del Senado del caso Koldo sobre los contratos públicos de mascarillas cursados durante la pandemia en los que intermedió el asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos y no descarta citar también al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez.

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha anunciado la citación de Armengol en la comisión que se constituye este lunes en el Senado durante la rueda de prensa posterior a la reunión mantenida por el Comité de Dirección de su partido en la sede de la calle Génova.

Sémper no ha cerrado la puerta a que los populares incluyan a Sánchez en la lista de comparecientes al advertirle de que "tendrá que dar respuesta" porque "lo sabía todo" y que el PSOE "lo tapó".

"No descarte ninguna posibilidad. Tiempo al tiempo y cada cosa en su justo momento (...) Estamos analizando cuál es la manera de conocer toda la verdad. Cuando tengamos las preguntas pertinentes que hacerles serán llamados a comparecer en una primera ocasión o en una segunda", ha subrayado el dirigente del PP en relación con la posible comparecencia del jefe del Gobierno.

A la espera de si el PP decide convocarle o no en el Senado o en la comisión de investigación que también arranca esta semana en el Congreso sobre los contratos de mascarillas, Sémper ha emplazado a Sánchez a "dar explicaciones de motu proprio" para que aclare "cuál fue su papel" en relación con la trama del caso Koldo.

Para Sémper, es "imposible" que Sánchez no supiera de la red corrupta cuando Ábalos era un miembro destacado del Gobierno y del PSOE y ambos tenían "una relación extraordinariamente estrecha", cuando Koldo García "se paseaba por los ministerios con una desfachatez inusitada" o cuando "llamaba a presidentes de comunidades autónomas y se le ponían al teléfono".

"Es materialmente imposible que no lo supiera. Por lo tanto, lo sabía y la gravedad de saberlo es, primero, no actuar y segundo, meter a Ábalos en las listas al Congreso para aforarle. Sánchez tendrá que dar respuesta, déjenme que no le adelante en qué comisión (...) Le pedimos que se adelante y lo cuente todo. Que sea transparente y exija responsabilidades políticas", ha añadido.

Sémper también le ha emplazado a dar explicaciones de los negocios que mantuvo su esposa, Begoña Gómez, al considerar que "impactaron en la posición política" de Sánchez.

Por ello, ha insistido en que si no lo aclara a iniciativa propia, lo tendrá que hacer "en cualquier otro foro, ya sea judicial o parlamentario".

En relación con Armengol, Sémper no ha aclarado si será la primera en comparecer ante la comisión de investigación de la Cámara Alta, pero ha apuntado que será citada con "la máxima urgencia".

"No es una cualquiera. Está plenamente justificado que dé cuenta en las Cortes Generales de cuál es su relación con la trama. (...) Parece razonable que la tercera autoridad del Estado esté libre de cualquier sospecha, y a día de hoy no lo está", ha zanjado el dirigente popular.

Además de exigirle que esclarezca por qué "abrió las puertas" a la trama cuando presidía el Gobierno balear, Sémper la ha instado a dimitir antes las nuevas informaciones publicadas sobre sus presuntos vínculos con los cabecillas y la interlocución que mantenía con ellos.

El portavoz del PP ha demandado al PSOE que en vez de "pulsar el botón del ventilador para tapar" la supuesta red corrupta de Koldo García, sea transparente, al mostrarse convencido de que los españoles conocerán toda la información sobre este asunto.

"Aunque el Gobierno quiera y se rebele ante ello y el PSOE se resista, todo se va a acabar sabiendo y nada de lo que vamos a saber y nada de lo que estamos sabiendo es casual. Todo responde a un hilo y todo forma parte de una trama con múltiples ramificaciones", ha barruntado Sémper.