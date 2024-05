Vota | ¿Está usando Pedro Sánchez la crisis diplomática con Argentina para su propio beneficio electoral?

El Gobierno ha decidido este martes la retirada definitiva de su embajadora en Argentina por la crisis diplomática con este país, una situación que está polarizando la política española a las puertas de la campaña para las elecciones europeas del 9 de junio.

Las peticiones del Ejecutivo al presidente argentino, Javier Milei, de que se disculpara públicamente por sus críticas a Pedro Sánchez y a su esposa no han sido atendidas, sino que, por el contrario, han provocado que el jefe del Estado del país sudamericano haya insistido en ellas y haya llegado a llamar "cobarde" al presidente del Gobierno.

Por tanto, en vez de que la crisis pueda encontrar vías de solución, ha seguido escalando con un cruce de declaraciones y decisiones como esa retirada de la embajadora española, María Jesús Alonso, anunciada por el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Ese anuncio implica que la legación diplomática tenga a partir de ahora como máximo representante a su encargado de negocios.

Pero puede no ser la última medida porque el Gobierno no descarta adoptar más en función de la evolución de los acontecimientos y ante un caso que considera único en la historia diplomática: que un presidente de un país se desplace a la capital de otro, en este caso Madrid, para criticar a quien está al frente de su Ejecutivo.

No desvela cuáles podrían ser esas próximas medidas, y fuentes del Gobierno se limitan a instar a esperar cuando se les plantea si cabría la posibilidad de que Milei fuese declarada persona non grata e, incluso, no se le permitiese entrar de nuevo en España.

Nueva visita de Milei

El próximo viaje previsto por el presidente argentino a Madrid no está lejano, porque en medio de la crisis ha ratificado que su intención es estar de nuevo en la capital española el 21 de junio para recoger un premio otorgado por el Instituto Juan de Mariana.

Más allá de la crisis entre los dos países, la situación está sirviendo para un enfrentamiento añadido entre los partidos ante la campaña que comenzará la próxima noche del jueves al viernes para los comicios a la Eurocámara del 9 de junio.

El ambiente político ya estaba de por sí muy enrarecido ante esas elecciones, con acusaciones repetidas de Sánchez a la ultraderecha de usar bulos y advirtiendo de que el líder de Vox, Santiago Abascal, hace apelaciones explícitas a la violencia política.

Al mismo tiempo considera que el PP hace el juego a Vox y no se desmarca de esa formación, reproches contestados por el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, quien interpreta que el presidente del Gobierno sólo busca hacerse la víctima e intentar que eso le reporte beneficios electorales el 9J.

La crisis con Argentina ha venido a polarizar aún más la política ante esos comicios y ha seguido acumulando este martes acusaciones a ambos lados, Gobierno y sus socios de una parte, y PP y Vox de otra.

Tibieza y sobreactuación

Si Albares ha arremetido contra el PP por su tibieza a la hora de pronunciarse sobre la actitud de Milei "poniendo peros y reparos" en lugar de condenarla, Feijóo ha vuelto a acusar a Sánchez de moverse por intereses electorales al retirar a la embajadora en Argentina, algo que ha considerado una "sobreactuación impropia".

Abascal ha respaldado por su parte que Milei no se disculpe porque cree que lo que hizo fue defenderse de los ataques de varios ministros españoles, y ha recalcado que Sánchez "no es el rey aunque él se lo crea" y es intolerable el conflicto diplomático que ha abierto con Argentina.

Pero a la vez ha criticado al PP asegurando que su dirección está más cerca del PSOE que de Vox, y su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha acusado al partido de Feijóo de lavarle la cara al presidente del Gobierno y ha afirmado que Milei ha hecho más oposición al Ejecutivo "en quince segundos" que el Partido Popular en años.

Por contra, Sumar, por boca de su portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, ha apoyado la retirada de la embajadora en Buenos Aires, aunque ha pedido que se use el mismo baremo con Israel.

Otro de los socios parlamentarios de Sánchez, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha valorado la respuesta de Exteriores a Argentina ante las declaraciones de un presidente de un país extranjero en España y en plena precampaña electoral, aunque ha apuntado que conociendo la trayectoria de Milei, se veía que no iba a rectificar.

La portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, también ha denunciado que el PP esté permitiendo que la extrema derecha rompa la diplomacia al apoyar el insulto de Milei al Gobierno.

Entre las voces socialistas, su portavoz en la Cámara baja, Patxi López, ha considerado que no se puede aceptar que alguien vaya a la casa de uno a insultarle y que hay que poner "pie en pared" contra los discursos que generan violencia.