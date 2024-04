Vota en la encuesta de 'El Cascabel' | ¿Quiere que dimita Pedro Sánchez?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido cancelar unos días su agenda pública para reflexionar si renuncia o no a la jefatura del Ejecutivo tras la denuncia contra su esposa, Begoña Gómez, y comunicará su decisión en una comparecencia pública el próximo lunes, 29 de abril.

Sánchez ha comunicado esta decisión en una carta a la ciudadanía que ha hecho pública a través de la red social X después de que un juzgado de Madrid haya abierto diligencias de investigación contra Gómez por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras la denuncia de Manos Limpias.



El jefe del Ejecutivo lamenta el ataque "sin precedentes" contra su esposa, del que acusa a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal de ser "colaboradores necesarios", y se pregunta si merece la pena seguir soportando esta situación.



Una pregunta a la que se responde asegurando que no lo sabe y, por ello, señala que necesita "parar y reflexionar" con su esposa.



"Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política, si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor", añade Sánchez.



Subraya que "a pesar de la caricatura" que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de él, nunca ha tenido apego al cargo, pero sí al deber, al compromiso político y al servicio público.



Todo ello le lleva a afirmar que seguirá trabajando, pero que cancela su agenda pública unos días para poder reflexionar y decidir qué camino tomar y que será el próximo lunes cuando protagonizará una comparecencia en la que dará a conocer su decisión.



Para Sánchez, la gravedad de los ataques que están sufriendo tanto él como su esposa merecen una respuesta sosegada.



Recuerda que la denuncia contra Begoña Gómez ha sido presentada por la "organización ultraderechista llamada Manos Limpias" y ha asegurado que su esposa defenderá su honorabilidad y colaborará con la Justicia en todo lo que se la requiera para esclarecer "unos hechos tan escandalosos en apariencia como inexistentes".



Esa denuncia añade que se fundamenta en "supuestas informaciones de una constelación de cabeceras ultraconservadoras" y que, tras su publicación, Begoña Gómez ha emprendido acciones legales para que esos mismos digitales rectifiquen lo que son noticias "espurias".



Lamenta que esta estrategia "de acoso y derribo por tierra, mar y aire" lleve meses perpetrándose y por ello no le sorprende la "sobreactuación" de los líderes del PP y Vox.



"En este atropello tan grave como burdo, ambos son colaboradores necesarios junto a una galaxia digital ultraderechista y la organización Manos Limpias", añade antes de recordar que fue el propio líder del PP quien denunció el caso ante la Oficina de Conflicto de Intereses, que archivó la actuación.



Para Sánchez, después de impulsar el PP una comisión de investigación en el Senado, faltaba la judicialización del caso, y eso es lo que dice que ha ocurrido con el paso de la denuncia.



Cree que lo que intentan es hacerle desfallecer en lo político y en lo personal atacando a su esposa.



"No soy un ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, pues ellos saben que no hay caso, sino -apostilla- por ser mi esposa".