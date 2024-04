Vota | ¿Debe romper el PSOE todos sus acuerdos con Bildu, tras evitar calificar a ETA como banda terrorista?

Asociaciones de víctimas del terrorismo como Covite, la Fundación Fernando Buesa y la AVT han criticado este martes al candidato a lehendakari de EH Bildu, Pello Otxandiano, por no admitir que ETA fue una organización terrorista.

El candidato fue interpelado la noche de este lunes en una entrevista en la Ser sobre si consideraba a ETA como una organización terrorista y respondió que fue un "grupo armado", tras lo que afirmó que calificar o no a ETA como terrorista "no es la cuestión fundamental".



Las manifestaciones de Otxandiano han tenido su contestación por parte de las asociaciones de damnificados por el terrorismo en las redes sociales.



El colectivo de víctimas del País Vasco Covite ha afirmado que las palabras del candidato "evidencian que la fascinación por ETA sigue siendo un elemento fundamental del proyecto político de EH Bildu".



"No hay eufemismo que oculte su convicción de que el terrorismo de ETA fue necesario, justo y legítimo", ha añadido Covite.



También la Fundación Fernando Buesa Blanco ha reaccionado a la explicación de Otxandiano, al que han respondido que ETA fue un grupo terrorista que "asesinó, hirió, secuestró, extorsionó y amenazó a miles de ciudadanos". "Eso es terrorismo", ha zanjado este colectivo.



Citando a Pello Otxandiano, la Fundación Fernando Buesa ha añadido que mientras EH Bildu no deslegitime "ética, social y políticamente el terrorismo que ETA ejerció" no se podrá avanzar "hacia una verdadera convivencia".



Por su parte, la AVT republica el vídeo de las declaraciones del candidato abertzale y recuerda que Otxandiano "fue miembro de la dirección de Sortu desde el año 2016".



La AVT tacha a Sortu de "escisión de Bildu" -en realidad Sortu forma parte de EH Bildu- "que jalea las libertades de los etarras, les rinde homenaje y no tiene ningún problema en hacerlo públicamente".