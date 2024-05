El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado este martes convencido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dará el Govern de la Generalitat al líder de Junts, Carles Puigdemont, tras las elecciones europeas del 9 de junio.

En su discurso en abierto ante el Comité Ejecutivo Nacional, ha advertido de que estamos a "las puertas de un nuevo engaño" porque Sánchez ha elegido a su socio, Junts, y aunque ahora niega el pacto después girará para sostener que la reconciliación llegará de mano de un Govern presidido por Puigdemont, como hizo con la ley de amnistía o con la negativa a pactar con EH Bildu.



Feijóo ha cerrado la puerta a dar los votos del PP al PSC de Salvador Illa, al subrayar que los populares son coherentes con lo que dijeron en campaña, cuando aseguraron que no apoyarían a los socialistas si estos no rompen con el independentismo en Cataluña y en el Congreso.



Si con el "peor resultado del separatismo" los independentistas siguen teniendo la llave es a causa de Sánchez, ha argumentado Feijóo, que cree que si el presidente del Gobierno "no hubiese elegido aliarse siempre con independentistas antes que perder el poder hoy Cataluña tendría asegurada una nueva etapa sin independentismo".



Según el líder de la oposición, Sánchez "no hará caso otra vez a lo que han dicho las urnas el domingo en Cataluña" porque "para una nueva etapa en Cataluña sería imprescindible una nueva etapa en España y es imposible enterrar el procés en Cataluña mientras se mantiene desde Moncloa".



"El procés no ha muerto porque el sanchismo lo necesita para subsistir en Moncloa", ha subrayado Feijóo ante sus barones y ante el candidato del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, que minutos antes decía a los periodistas que el veredicto de las urnas es que "el proceso se acabó, se tiene que acabar".



Feijóo ha defendido además que el PP es ahora el líder del constitucionalismo en Cataluña, porque de esa etiqueta expulsa al PSC, y ha acusado al líder de los socialistas de apuntarse los votos del PP para sostener que ha ganado al independentismo en Cataluña cuando "la realidad es que es el que más poder le ha dado".



Además, ha reprochado que cuando los partidos independentistas "no tienen mayoría" el actor clave en la política catalana y española es Carles Puigdemont, al que Sánchez le ha dado protagonismo siete años después por sus "intereses personales".



Feijóo ha celebrado la "mejora espectacular" del PPC, que ha quintuplicado sus escaños en Cataluña, hasta llegar a los 15, y tras reconocer el trabajo del partido ha subrayado que hay "tarea pendiente" porque los populares todavía no son un partido de Gobierno ni en País Vasco ni en Cataluña.



"El PP tiene mucho que decir y que decidir en Cataluña", ha recalcado.