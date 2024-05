Vota | ¿Cree que Pedro Sánchez ha mentido a todos los españoles sobre su mujer, como afirma la oposición?

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber mentido a todos los españoles, ya que asegura que sabía que su mujer estaba siendo investigada cuando él "estaba montando el numerito lacrimógeno de la carta" sobre su periodo de reflexión.

En una pregunta en la sesión de control del Gobierno en el Congreso dirigida a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Gamarra ha cargado contra Sánchez al denunciar "la penúltima mentira del sanchismo".



"El presidente del Gobierno sabía perfectamente la condición de investigada por corrupción y tráfico de influencias de su mujer cuando estaba montando el numerito lacrimógeno de la carta", ha dicho en referencia a la carta del 24 de abril en la que Sánchez canceló unos días su agenda pública para reflexionar si renunciaba o no al cargo tras la denuncia contra su esposa, Begoña Gómez.



En el sumario del caso, cuyo secreto se levantó el martes, consta que el juez que recibió la denuncia contra Begoña Gómez la trata como investigada en el procedimiento desde que abrió diligencias previas, el pasado 16 de abril, si bien no la ha citado a declarar como tal.



"(Sánchez) nos mintió a todos los españoles, empezando por ustedes, los socialistas, ¿o tal vez lo sabía y lo tapó mientras se dirigía a Ferraz a montar la pantomima de la proclamación al líder Pedro Sánchez?", le ha preguntado a Montero.



Gamarra ha añadido que para formar parte del Gobierno de Sánchez hay que "mentir" como asegura que hace Montero o "enfangar" como afirma que hace el ministro de Transportes, Óscar Puente, o "practicar la desviación de poder como el ministro 23, más conocido como el Fiscal General del Estado, que ahora se ha convertido también en el abogado de familia del señor Sánchez".



Y ha acusado a los socialistas de prever aprobar el jueves la ley de amnistía que, según ha dicho, es "la mentira colosal en la que sustentan esta legislatura".



"Si en la política no se puede mentir y si se miente hay que dimitir, ¿va a dimitir, señora Montero, va a dimitir, señor Sánchez?", ha preguntado Gamarra, parafraseando una frase de la propia Montero.



En su respuesta, la vicepresidenta ha criticado al PP por "hacerse eco de una noticia de hace más de mes y medio", en referencia a la apertura de diligencias contra Begoña Gómez, y ha subrayado que un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha determinado que "no hay nada de nada".



"Llevan más de dos meses chapoteando en ese barro", ha añadido la dirigente socialista, que ha acusado al PP de seguir "en la máquina del fango".



Además, le ha dicho a Gamarra que "si quieren competir en la mentira solo tienen que mirar al único rival que hay en esta Cámara, que es Vox".