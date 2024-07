Vota | ¿Cree que Nacho Cano ha sido detenido por motivos políticos?

"El criminal no soy yo, es la Policía, es a los que hay que investigar", ha defendido el músico y promotor teatral Nacho Cano tras su detención este martes, una detención "de 10 minutos" para, según él, hacerle "la foto" y filtrarlo a los medios de comunicación.

"Si me encuentran muerto en la cuneta ya sabéis quién ha sido", ha añadido el artista en su comparecencia ante la prensa, tras acusar a las fuerzas policiales de seguir "una maniobra orquestada" por su relación cercana con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.



"Como han ido ya a por su novio, a por su hermano, a por su padre, el que les queda soy yo", ha agregado Cano, denunciado como autor de delitos contra los derechos de los trabajadores y de favorecimiento de la inmigración irregular en su musical 'Malinche', según han informado a EFE fuentes policiales.



Con parte de esa plantilla a su espalda para dar veracidad a sus declaraciones, el exmiembro de Mecano ha explicado que el origen de las denuncias está en un programa de becas que montó para traer talento juvenil de México de cara al futuro estreno del musical en ese país, "personas de excelencia artística, algunos con situaciones realmente difíciles de supervivencia".



En ese sentido, ha afirmado que el programa es fruto de un convenio con una escuela, que incluye las prácticas en el musical, que siempre ha tenido "un comportamiento transparente" y que ha realizado todas "las cuestiones legales que se tienen que hacer cuando se trae a un extranjero".



"Pero siempre hay alguien conflictivo", ha comentado el cantante y compositor -al referirse a una de las becadas de la que se prescindió- tal y como se preveía "que pasaría", aunque ha explicado que "esta rehusó regresar a México".



Según su relato, hace dos semanas aparecieron 12 policías para interrogar al resto de participantes en el programa, un número en el que ha incidido al argumentar que "querían achantarles" durante su interrogatorio, que duró "desde las 2 de la tarde hasta la 1 de la mañana, con coacción".



"A mí no me dicen nada. A la semana siguiente me avisan de la comisaría de Leganitos que tengo que ir a declarar", ha subrayado Cano, al constatar su sorpresa por el hecho de que, al ir a testificar, ha sido detenido.



"Han sido 10 minutos, para hacerme la foto y, curiosamente, que saliera la noticia en La Ser y en El País", ha denunciado, tras vincular lo que considera una "maniobra orquestada" que sirve "para dirimir la tensión de otras cosas" como "la imputación sí real" de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



Al respecto, ha denunciado el trato recibido en la comisaria en la que se le tomó declaración y ha citado en concreto a su comisario jefe, Alberto Carba, "que está muy supeditado a (Fernando Grande) Marlaska", el ministro del Interior.



El músico ha señalado además que su equipo ha interpuesto 17 denuncias por la conducta de la Policía durante sus interrogatorios, mientras que su abogada ha asegurado que no se ha establecido ninguna medida cautelar ni hay cargos contra su cliente.



"La actuación de la Policía ha sido deplorable", ha agregado el cantante, a quien han respaldado los miembros del musical, que han asegurado que les hicieron preguntas encaminadas a atacar a Cano.



Y ha zanjado la rueda de prensa afirmando rotundo: "Hay que detener a los policías por coaccionarles".