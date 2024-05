Vota | ¿Le convencen las explicaciones que ha dado Pedro Sánchez sobre las actividades de su mujer?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que su mujer, Begoña Gómez, es una profesional "honesta, seria y responsable" y por tanto se ha mostrado convencido de que la Justicia terminará archivando la causa abierta tras una denuncia de Manos Limpias por presunto tráfico de influencias porque, a su juicio, "lo único que hay es fango".

Así lo ha señalado en la comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde este miércoles da explicaciones sobre la situación en Oriente Medio y sobre las actividades profesionales de su esposa. En este sentido ha asegurado de que ambos estarán "encantados de comparecer" en la comisión de investigación abierta en el Senado si el PP decide llamarles.

"Mi mujer es una profesional honesta y responsable y mi Gobierno es un gobierno limpio", ha lanzado el jefe del Ejecutivo que además dice que quienes cometen tráfico de influencias "no lo hacen mandando cartas oficiales" como hizo su esposa sino "con sus sobres sus iniciales y fajos de billetes dentro", ha señalado en referencia al PP.

"No todos somos iguales, señorías, y si no me creen, cuenten el número de exministros populares procesados y condenados por corrupción y cuenten los míos", ha indicado a continuación.

Sánchez ha insistido en denunciar una "maquina del fango" en su contra y la de su familia e incluso ha señalado que su entorno ha sido "espiado" desde que llegó por primera vez a la secretaría general del partido hace una década.

PRETENDEN QUEBRARLE PERO "VAN LISTOS"

En este sentido argumentó que esta máquina del fango pretende, en primer lugar "enturbiar el debate público" para "tratar de ocultar el verdadero proyecto político" de Núñez Feijóo y Abascal, que, según dice, está dirigido solo a una minoría de privilegiados.

Además, consideran que pretenden "ocultar todos los éxitos del Gobierno" y tratan de crear una "atmósfera artificial e irrespirable" a pesar de que la realidad cotidiana muestra que el país crece por encima de la media europea y "bate récords de empleo", según ha subrayado.

Por último considera que esta "máquina del fango" tiene la intención de "quebrarle", aunque ha advertido de que no lo van a conseguir: "Van listos", ha lanzado a la bancada de la oposición, al tiempo que ha señalado que recibe esos "ataques" por las medidas que ha implementado, como subir el salario mínimo o aprobar un impuesto a las grandes fortunas, medidas que a su juicio no gustan a los "poderes" representados por PP y Vox, según ha reiterado.

"Entiendo que estas políticas molesten a cierto círculo de poder que está detrás de estos tabloides digitales, de las organizaciones ultraderechistas, de los partidos de la derecha y de la ultraderecha", ha afirmado a continuación.

Sánchez además dice que de este modo no solo atacan a rivales políticos sino también calumnian a periodistas, creadores e intelectuales "que no repiten sus consignas", también a los empresarios que no les apoyan y a los políticos progresistas o nacionalistas e incluso a sus familiares. "Todos ellos cuentan con mi apoyo y mi solidaridad", ha declarado.

PIDIERON SU INHABILITACIÓN DURANTE DIEZ AÑOS

En defensa de su esposa, Sánchez ha relatado que el PP ya pidió su propia inhabilitación durante diez años por este mismo caso ante la Oficina de Conflictos de Interés pero este organismo lo ha denegado y también ha destacado que el juez que instruye el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional se haya negado a llamar a su esposa a declarar como testigo.

Respecto a la apertura de diligencias previas abiertas a raíz de la denuncia de Manos Limpias contra Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, Sánchez ha dicho que está seguro de que "pronto" la Justicia archivará esa denuncia. "Porque lo único que hay es fango, una colección de bulos y de difamación, de informaciones manipuladas y acusaciones veladas que no dan para más", ha espetado.

Finalmente ha afirmado que no va a alimentar esa máquina del fango ni va a caer en el "y tú más" porque resultaría injusto comparar a personas inocentes con quienes sí han realizado prácticas corruptas. No obstante, espera que "alguna vez alguien pida perdón" a las personas inocentes "por todo el daño causado".