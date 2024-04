Vota | ¿Confía en que los políticos lleguen a la verdad del caso Koldo y lo publicado sobre Begoña Gómez?

El grupo parlamentario socialista ha propuesto que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el exministro de Sanidad, Salvador Illa, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparezcan en la comisión del Congreso que investigará los contratos de material sanitario durante la pandemia, que empezará por el caso Koldo.

Fuentes del PSOE han confirmado a EFE estos nombres después de conocerse que uno de sus socios parlamentarios, ERC, pidiera también la comparecencia de estas tres personas y desvelarse la misma intención de Junts.



Sin embargo, aunque la lista socialista no se ha desvelado completa, ya que los grupos parlamentarios tienen de plazo hasta las 18:00 horas para registrar sus planes de trabajo, las mismas fuentes socialistas inciden en que no contemplan citar a la pareja de la presidenta madrileña Alberto González Amador, relacionado con un presunto fraude con Hacienda.



El listado de comparecientes del PSOE difiere del que habían registrado para la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, ya que en la Cámara Alta habían obviado los nombres de altos dirigentes políticos y se centraban solo en nombres técnicos, de altos funcionarios de las administraciones públicas.



La intención de los socios de coalición del Gobierno, Sumar, y de los aliados parlamentarios de Sánchez, como ERC o Junts, que exigían las comparecencias de Ayuso y de su pareja, o en el caso de los independentistas de Illa, ha hecho que los socialistas incluyeran algunos de estos nombres en su listado.



El plan de trabajo socialista no contempla, al menos de momento, que sea citado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pese a que ERC sí lo lleva en su lista de comparecientes.



De esta forma las citaciones de Armengol, Illa y Ayuso se dan por seguras en la comisión de investigación del Congreso donde el PSOE y sus socios tienen mayoría, aunque la presidenta del Congreso y el exministro de Sanidad también acudirán al Senado al recibir el respaldo de la mayoría del PP.



En el Congreso, el plan de trabajo definitivo y su listado será votado el próximo martes, 11 de abril, cuando se reúna la comisión a las 11,00 horas.