El portavoz del Sindicato Ferroviario cree que Puente "no tiene excusa" por los retrasos en Renfe

"Óscar Puente no tiene ninguna excusa, porque no solo sucede en Madrid. También en Valencia o Asturias. No se están gestionando bien el ferrocarril, sobre todo por la falta de personal y de herramientas. Nadie aporta soluciones". Así de contundente se ha mostrado Rafael González Escudero, portavoz del Sindicato Ferroviario, en una entrevista en 'El Cascabel' de TRECE, a raíz de los retrasos producidos en Cercanías de Madrid esta semana.

Durante su intervención en el programa presentado por Antonio Jiménez, el portavoz del Sindicato Ferroviario ha lamentado que "la falta de respeto viene directamente del Ministerio de Transportes. El ministro debería estar peleándose con Hacienda y exigiendo que se repongan los puestos. Tiene que permitirse a Renfe y Adif que se contrate el personal necesario para poder realizar nosotros nuestro trabajo"

Otro motivo más para cuestionar la gestión del Ministerio de Transportes, ahora, a cargo de Óscar Puente. La primera pregunta. ¿Quién tiene la culpa que los viajeros este lunes caminaran por las vías de Renfe, a escasos metros de Atocha? Desesperados, con calor y agotados tras pasar una hora detenidos. Eso es lo que denuncian los pasajeros. Sin embargo, no es lo que dice el ministro.

¿Una hora o unos minutos? ¿En qué quedamos? Pero ahí NO acaba la defensa de Renfe por parte de Puente. El ministro ha presumido de la puntualidad del Cercanías, la más alta de la Unión Europea con un 86% de trenes puntuales, según sus datos. Y pide que se compare su puntualidad con el Metro de Madrid. En un dardo a Isabel Díaz Ayuso, Puente ha asegurado que en el Metro hay más incidencias que en Cercanías, pero que los medios lo cuentan menos.









En primer lugar, el caso al que se refiere en el Metro de Madrid ayer es el de un hombre que murió atropellado tras bajar a las vías del metro a orinar... es decir, NO fue por una avería de metro. Así se lo recuerda el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid a Óscar Puente. Una comparación que, según dice, demuestra una vez más hasta que punto el Gobierno carece de escrúpulos instrumentalizando una desgracia como arma política.

Y segundo. El ministro ha dicho que los viajeros NO estuvieron una hora dentro del tren, según los datos que le había proporcionado Renfe. Eso es mentira, según ha contado una de las pasajeras de ese tren a 'El Cascabel' de TRECE.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La han escuchado. Estuvo más de una hora dentro del tren. Fue una de las viajeras que NO bajó a las vías. Lo cierto es que desde el 1 de enero hasta este lunes, algo más de 4 meses, Renfe ha registrado 50 averías. Eso, sin contar los motivos ajenos a la red ferroviaria. Contando motivos ajenos, serían 133 los incidentes. Estamos hablando de una red de Cercanías que lleva desde 2008 sinq ue entre ningún tren nuevo.