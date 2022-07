Primeros Sanfermines sin su emblemático narrador en unos encierros con “más espectáculo y más adrenalina”

El encierro de San Fermín vuelve 1.089 días después tras la pandemia. Hoy, 7 de julio, a las ocho de la mañana, comenzará el tan esperado encierro por sus corredores. Habrá alguna que otra novedad, pero, sobre todo, habrá un cambio que notarán todos los fieles seguidores de San Fermín en TVE. Su emblemático narrador, Javier Solano se jubila tras 34 años narrando los encierros, algo que, asegura, hubiera seguido haciendo si hubiera sido posible: “Hubiera sido posible si llegamos a un acuerdo entre TVE y yo mismo. Hablé con el productor ejecutivo del programa en abril que me llamaba para ver cómo podíamos continuar con una relación laboral durante los 15 días de julio, pero por lo visto no se puede trabajar en televisión si te has jubilado de la tele por el convenio colectivo y no lo sabíamos”.

¿Quién narrará los encierros hoy?: “Tuve que recomendar a la persona que se va a estrenar en comentar los encierros, que no es nada sencillo porque tienes que conocer técnicamente los encierros y saber estar hora y media en un programa en directo”. El navarro Julian Iantzi, presentador de 'El Conquistador del Caribe', y Ana Prada, periodista de 'España directo', serán los encargados de tomar el relevo de Solano y Elena Sánchez que, después de varios años, también dice adiós a los encierros.

Este año, además, la Casa de Misericordia ha decidido prescindir de los cabestros veloces que corrieron en 2019 y que fueron protagonistas de numerosas carreras, quitando importancia a los toros. Este año serán mansos de Macua los que acompañen a los toros y los guíen hasta la Plaza. Javier Solano explica cuál ha sido el motivo de este cambio: “En 2019, con una ganadería de bueyes que está en Guadalajara, fueron los encargados de toda la parada de bueyes que acompañaban a los toros todos los días en el encierro. Eran tan buenos que arropaban perfectamente a los toros, los conducían y si ves los encierros de 2019, 2018, 2017… todos los encierros son iguales porque eran muy previsibles. Los corredores se quejaron y este año se cambian los cabestros. Es posible que sean más viejos y más lentos, por lo que es más fácil que las manadas se partan en varios trozos”, adelanta Javier quién asegura que esto hará que el encierro sea “más peligroso, aunque infinitamente más vistoso. Es más espectáculo para los espectadores y más adrenalina para los corredores”.

Serán los toros de Núñez del Cuvillo los que recorran los 848 metros que separan los corrales de Santo Domingo de la Monumental pamplonesa. Este cambio hará que el encierro dure más, lo que puede suponer más riesgo y otro posible inconveniente: “Cuanto más tiempo esté el toro en la calle, el toro aprende y los toreros se niegan a torear un toro que ha sido toreado. En los encierros no se torea, pero sí que aprende, por lo que cuánto menos tiempo esté en la calle menos va a aprender ese toro para la tarde”, apunta Javier.

Para terminar, Javier Solano opina sobre cómo cree que se va a desarrollar el primer encierro del año: “No va a ser un encierro con muchas dificultades. Esta ganadería no es muy peligrosa sobre el papel, por lo que me imagino que será un encierro bastante fácil”.