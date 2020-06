Médico de urgencias, en TRECE: "No sabemos si el coronavirus puede provocar un acortamiento de la vida"

Un total de 14 Comunidades Autónomas arrancan la semana con algún rebrote de contagio por coronavirus en su territorio, aunque todos los gobiernos regionales aseguran que están controlados y de momento no se han tomado nuevas decisiones de confinamiento. Aragón mantiene en fase 2 a los vecinos de las cuatro comarcas afectadas por los casos aparecidos. Permanecen sin rebrotes como tal La Rioja, Asturias, Islas Baleares, Madrid y Castilla-La Mancha.

Gloria Foj, médico de urgencias en Valencia, ha explicado la situación límite a la que se ha enfrentado durante los meses más duros de la pandemia en nuestro país para intentar concienciar de todo lo que nos jugamos si volvemos a una situación de rebrote: "No esperábamos que el virus fuese tan duro. Por ejemplo en Valencia no lo hemos padecido tanto, pero en zonas como Madrid ha sido muy duro. Hemos vivido dentro de muchas casas situaciones límites. Realmente no nos ha dado tiempo a reaccionar. Muchas veces hemos pensado que no nos estábamos enfrentando a cuadros de Covid-19, pero en cuanto llegaron datos de Italia nos dimos cuenta de que el Covid estaba mucho más presente de lo que pensábamos".

En este sentido, Foj piensa que es muy difícil que volvamos a una situación parecida a la de marzo, pero debemos saber qué es lo que puede pasar: "No creo que volvamos a una situación de marzo, ahora estamos más preparados, pero debemos seguir tomando medidas de precaución. Ahora hace buen tiempo, por eso en especial con la gente joven debemos ser claros y explicarles la situación a la que nos estamos enfrentando y también lo que nos estamos jugando".

Por último, Gloria se ha puesto en una perspectiva a medio y largo plazo para explicar los sospechas que existen sobre los efectos que puede tener el coronavirus en las personas que lo han sufrido: "Esperemos que con la rehabilitación vayan mejorando. El problema es que es una enfermedad que es muy difícil que no te deje secuelas. Pero la realidad es que no sabemos si a largo plazo en las personas que han sufrido coronavirus tengan una reducción del tiempo de vida o de la calidad de vida".