Martínez-Sellés, en TRECE: "La ley del aborto va contra el derecho a la objeción de conciencia de los médicos"

Manuel Martínez-Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE la aprobación de la nueva Ley del aborto. Una reforma que prevé garantizar esta práctica en la sanidad pública y que obliga a reforzar el sistema para ofrecer este servicio en los centros públicos. Además, contempla la creación de un registro de profesionales objetores de conciencia.

Ante esta situación, el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez-Sellés, señala que con 16 años las chicas "no pueden conducir ni votar, por eso llama la atención", y explica, que con esta edad puedan abortar sin el consentimiento paterno. De hecho esta es la medida que motivó principalmente la reforma, en la que además se ha incluido la eliminación de los tres días de reflexión que se exigen actualmente a las mujeres que buscan abortar.





Por otra parte, el doctor Martínez-Sellés aclara que "también llama a la atención que se produzca en un momento en el que países que nos procedieron en la legalización del aborto están dando marcha atrás. Y en España, en vez de evitar el aborto, esta nueva ley llega incluso a promoverlo".

En lo que respecta al polémico registro de profesionales objetores de conciencia, Martínez-Sellés sostiene que "me preocupa que haya un registro, porque no sabemos cómo se va a usar el registro. Porque la objeción de conciencia debería ser libre y confidencial". Además, añade que "no entiendo cómo la nueva ley pretende garantizar que se puedan realizar abortos en todos los hospitales públicos. Solo puede ser yendo contra el derecho a la objeción de conciencia de los médicos".

