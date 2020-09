Marc Vidal, sobre el Gobierno: "Es como un avión sin motores con dos pilotos que no saben aterrizarlo”

El divulgador y economista ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE la situación de la crisis económica a la que se enfrenta el país. "Estamos en un avión en el que solo funciona un motor un poco, el del sector público, y fallan la inversión que cae un 21%, el consumo que cae un 20% y la exportación que cae un 38%. Y de piloto y copiloto tenemos a quienes todos conocemos", en referencia a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Además, el divulgador ha añadido que "estamos secando el tejido productivo de este país a un nivel del que no va a ser fácil remontar. Hay que aplicar algo de los programas que queremos que nos transfieran para modificar algo porque si no esto no va a funcionar".

�� "Estamos en un avión en el que solo funciona un motor un poco, el del sector público, y fallan la inversión que cae un 21%, el consumo que cae un 20% y la exportación que cae un 38%. Y de piloto y copiloto tenemos a quienes todos conocemos."



�� @marcvidal en #ElCascabel23Spic.twitter.com/bCVF0UcsQd — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) September 23, 2020

Calviño cree que el PIB habrá crecido más del 10 % entre julio y septiembre

Por otra parte, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, insistía hoy en que la recuperación económica está en marcha y ha estimado que el PIB ha crecido más del 10 % entre julio y septiembre, tal como pronostican otros organismos nacionales. Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, Calviño ha señalado que "atajar con eficacia" los rebrotes es fundamental "si queremos seguir con la senda de recuperación", así como extender las medidas de apoyo a empresas y trabajadores.

"Controlar los rebrotes, avanzar en el desarrollo de la vacuna y trabajar juntos para aprobar medidas de impulso económico", ha mencionado Calviño como claves principales. La ministra ha avanzado que el pronóstico en el tercer trimestre del año es que el PIB "superará" el crecimiento del 10 % y que se trata de una estimación compartida por el Banco de España (que prevé entre el 13 % y el 16 %), por la AIReF (que prevé el 14,4 %) y por Funcas (que estima un 11,5 %).