Manuel Pérez-Sala, sobre los ataques del Gobierno a los empresarios: "Lo que hace Ferrovial es racional"

Unidas Podemos va a registrar este viernes una proposición de ley para que las empresas que han recibido ayudas públicas y luego se trasladen a otro país, como es el caso de Ferrovial, devuelvan las subvenciones que hayan percibido en los últimos diez años.

Manuel Pérez-Sala, presidente del Círculo de Empresarios, analiza en 'El Cascabel' de TRECE la marcha de Ferrovial y los ataques del Gobierno a los empresarios: “Es inadmisible lo que está sucediendo. El Gobierno se equivoca porque en el resto de países de Europa no se entiende”. El anuncio de Ferrovial de trasladar su matriz a Países Bajos ha sido muy criticado por el Gobierno, tanto por los socialistas como por Unidas Podemos, que no se creen los motivos empresariales aducidos por la compañía y ven detrás el interés personal de su presidente, Rafael del Pino, por pagar menos impuestos.



"Hay que frenar este tipo de comportamientos, me atrevería a decir actividades de piratería económica", ha subrayado el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, en el Congreso al criticar que Ferrovial se marche ahora de España cuando ha recibido "un montón de ayudas y subvenciones de los contribuyentes españoles" y que ha crecido gracias a su trabajo en España.

Manuel Pérez-Sala deja claro que hay que entender el contexto político: “La coalición de gobierno está formada por dos partidos, uno de ellos comunista, por lo que está en contra de la propiedad privada, por lo que una parte de esta coalición de gobierno está apoyando una serie de actitudes que son anticonstitucionales. Es el propio gobierno el que hace declaraciones en contra de los principios básicos de nuestra constitución”.

El Círculo de Empresarios está formado por 200 empresarios que desean que la situación que estamos viviendo cambie: “Espero que no se prorrogue en el tiempo, debemos entrar en una situación racional, gobierne quien gobierne”, desea Manuel. “Hay que respetar a los empresarios e incentivar a los empresarios. Lo que hace Ferrovial es racional. España es un nivel con un nivel de deuda altísimo. Si queremos empresas españoles fuertes en España o el gobierno es patriota y baja la deuda par que la solvencia de España en el mundo sea la adecuada o permite que estas cosas suceden porque es mejor para la empresa española. El gobierno debe reflexionar sobre esto porque este tipo de declaraciones, tarde o temprano, se volverá contra él".

¿Qué mensaje se manda a los inversores cuando una empresa cambia su sede de España a otro país?: “La seguridad jurídica es una de las razones. No somos súbditos de Gobierno, somos ciudadanos libres que tenemos que desarrollar nuestras actividades en un Estado de Derecho. Cuando hablamos de inseguridad jurídica hablamos de un Gobierno que pone trabas para que una empresa haga un uso de su libertad”.

Marc Vidal, analista económico, defiende la decisión de la salida de Ferrovial: “Una empresa que quiere competir no lo puede hacer desde España y los países que quieren afrontar esos retos son Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo... porque tienen seguridad jurídica y no van a cambiar las reglas de juego durante el camino. Orgullosos tendríamos que estar de que una empresa española haya decidido ir a intentar comerse un mercado, como es el americano, que es donde se pagan las mejores infraestructuras”. Marc considera que estos ataques son “una rabieta política, no es nada más. Hay una animadversión genética en este gobierno con el empresario y hasta con los autónomos. Este es el drama”.

Pérez-Sala, por su parte, manda un mensaje para el Gobierno en nombre de los empresarios: “No tenemos miedo a nada, si nos atacan nos defenderemos en los tribunales que hagan falta”, sentencia.