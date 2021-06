López-Isturiz, en TRECE: "Sánchez ha dejado la imagen de España como un país de tercera"

Antonio López-Istúriz, secretario general del Partido Popular Europeo y eurodiputado, analiza en ‘El Cascabel’ la reunión de 29 segundos mantenida por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el de España, Pedro Sánchez. "No nos conviene que otros gobiernos vean esta imagen, demuestra la debilidad en política exterior que tenemos en este momento. Esto no es de Sánchez, es la imagen de España quedamos como un país de tercera".

López-Istúriz ha manifestado con dureza que "se criticó que Zapatero tuviera buena relación con Bush, que Rajoy la tuviera con Obama, y sin embargo los mismos que criticaban eso ahora se bajan los pantalones delante del primer presidente de Estados Unidos que pasa".

En concreto, el eurodiputado defiende que "se creen que Estados Unidos no se entera de lo que pasa, y luego se sorprende de la indiferencia del presidente estadounidense. Cuando llegan al poder, la ideología no es una prioridad, sino los intereses del país, que es como debería ser en España y que distintos gobiernos socialistas lo han destrozado".

"Si Sánchez le hubiera hablado de la agenda progresista, Biden se hubiera muerto de risa"

En este sentido, López-Istúriz ha explicado que, en España, hacen falta gobiernos "que, dejando atrás ideologías y buscando consenso con la oposición y actores sociales, afrontaran los retos. Si le hubiera hablado Sánchez de la agenda progresista, Biden se hubiera muerto de risa".

El secretario general del PP Europeo aclara que "Biden está buscando consenso con los republicanos, está huyendo de agendas ideológicas" y añade que "este tipo de asaltos no son bienvenidos por parte de los líderes, se llame Biden o Angela Merkel. Estas cuestiones se pactan con mucho tiempo, en estas cumbres se negocia todo al milímetro. En la agenda del presidente de EE.UU. no figuraba en ningún momento un encuentro con Sánchez. Me lamento de que haya sucedido esto, ha sido muy negativo para España", concluye.