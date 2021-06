López Alegre, objetivo de los CDR, en TRECE: "Las cosas empeorarán, Sánchez ha legitimado el independentismo"

Joan López Alegre, exdiputado por el Partido Popular en el Parlament de Cataluña, era uno de los "posibles objetivos" que figuraban en las búsquedas de los detenidos de los Comités de Defensa de la República (CDR) por presunta integración en una organización con fines terroristas. Además de él, también figuraban Pablo Casado, Manuel Valls, entonces concejal del Ayuntamiento de Barcelona; o José Manuel Villegas, exsecretario general de Ciudadanos.

En una entrevista en 'El Cascabel' de TRECE, López Alegre ha señalado que "uno prefiere no estar en esta lista y pasar desapercibido. Se han planteado los indultos como si fueran la salvación para todos y se ha olvidado todo lo que pasó cuando tuvieron que venir barcos de la Policía Nacional, de cuando el 3 de octubre hubo un intento de revolución hostigado por la Generalitat, o de lo que pasó en los hoteles de la Costa Brava donde la policía fue asediada por los CDR. No conviene recordar esto porque toca garantizar la permanencia de Sánchez en el Gobierno a través de los indultos".

"Los CDR se han acordado de mí por hablar en los medios contra el independentismo"

El exdiputado del PP afirma que él fue "uno de los 13 diputados que votó que no al estatuto de autonomía del 2006, que luego recurrió al Constitucional, porque decía que los catalanes teníamos el derecho de gozar del paisaje o que la última instancia judicial de Cataluña sería el TSJ de Cataluña y que no se podría recurrir al Tribunal Supremo”. Y aclara que "se han acordado de mí, que es un honor discutible, por mi presencia en los medios de comunicación por mi posición en contra del independentismo” a pesar de que, en sus propias palabras, “yo estoy ya fuera de la política activa ni milito en ningún partido”.

López Alegre también ha manifestado que “no solo no va a cambiar nada con los indultos, sino que vamos a continuar con lo mismo que hay. Históricamente, las concesiones al nacionalismo me da igual de qué Gobierno, siempre se ha dicho lo último, que iba a ser la última. Ellos han aplicado siempre la máxima de Pujol de 'hoy paciencia y mañana independencia'. Para ellos, cada concesión de España es un síntoma de la debilidad de España como país, España y sociedad. Es una victoria más y gasolina para su siguiente objetivo. Sánchez dice que será la reconciliación, de eso nada. Lo siguiente es la rendición del Estado y de España. Sánchez está comprando el argumentario independentista. Les ha legitimado para que reclamen el referéndum de autodeterminación, pero tampoco lo quieren, es una excusa, ellos quieren la independencia. Las cosas aquí van a empeorar.

