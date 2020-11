La lección de vida de un exmilitar de 88 años tras sufrir un ictus, meningitis, pancreatitis y la covid

Alicio González tiene 88 años y asegura que ha pasado "el peor año de su vida". Es militar de aviación jubilado. En el último año ha superado 5 patologías graves, entre ellas un ictus que le dejó sin habla y paralizado, una meningitis que le llevó a estar tres meses ingresado, dos pancreatitis y, en octubre, se contagió de covid-19 y estuvo dos semanas ingresado en el hospital. Ahora, recuperado y tras sufrir dos accidentes aéreos durante su trayectoria profesional, ha atendido a 'El Cascabel' para contar su historia de primera mano.

El exmiliar asegura que "no hay receta para esto, yo agradezco mucho a todos los profesionales que me han atendido en cada caso, porque se han esmerado al máximo y con un trato y un cariño especiales y, lo demás, habrá sido un poco de suerte".

"Cuando se presentan estas cosas, hay que pensar que todo va a salir bien"

Alicio rebosa humildad y positividad ante las difíciles situaciones por las que ha pasado: "Cuando se presentan estas cosas, hay que mirarlo por la cara buena, pensar que todo va a salir bien y ese pensamiento lo he tenido yo siempre presente, con todo lo que me iban haciendo me iba recuperando a pasos agigantados, y esa es la razón de que yo haya tirado para arriba".

Pero el anciano de 88 años no está solo. Alicio asegura que su familia le dice que con él "no hay quién pueda" y revela que él se echa "a reír". Añade que "mi familia no me dejó en ningún momento solo, sobre todo en las primeras operaciones, todos mis hijos. Siguen con el mismo estilo, la misma forma de tratarme, hablo todos los días con ellos y vivo con mi hija pequeña que me trata estupendamente, estoy contentísimo con todos ellos".

"Mi familia no me dejó en ningún momento solo, sobre todo en las primeras operaciones"

Sobre qué consejo les daría a las personas que estén enfermas ahora tanto de covid como de cualquier otra patología grave, Alicio explica que "sencillamente, que tengan mucho ánimo y que confíen en los señores o señoras que los atienden, que lo hacen con la mejor intención para que se pongan pronto buenos, pero sobre todo que tengan mucho ánimo".