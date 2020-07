El investigador Juan José Badiola cree que no se debe sacralizar el uso de la mascarilla

Juan José Badiola, director del centro de enfermedades transmisibles y emergentes de la Universidad de Zaragoza, nos da las claves para entender la diferencia de criterio entre unas comunidades y otras sobre la obligatoriedad del uso de mascarilla.

“El fruto de esta decisión depende del criterio de cada comunidad autónoma. Estoy más a favor de la decisión de la Comunidad Valenciana que, apuesta por el confinamiento de algunas zonas concretas, que la de Cataluña”, opina el investigador.

Con respecto al uso de mascarillas, Badiola es de la opinión que "la mascarilla no es tan imprescindible, siempre y cuando no estemos en espacios cerrados y poco ventilados, o cuando no podemos asegurar la distancia social, de un metro y medio como mínimo.

La mascarilla no debe ser obligatoria en espacios abiertos

Por otro lado, hace hincapié en que “hay tres medidas fundamentales para controlar el virus: distancia social, el uso de mascarilla y la higiene de manos. Por tanto, todo debería ser de obligado cumplimiento”, y es en todas ellas donde las autoridades deben insistir.

También reflexiona sobre las ganas de los españoles de volver a la normalidad anterior al COVID-19, y sentencia: “La gente debe ser consciente de esa responsabilidad que le atañe. No hacer celebraciones masivas y sin control, incluso con amigos cercanos. El contagio es muy sencillo y exponencial si no se cumplen las medidas mínimas”.