Joseba Álvarez, recurrente de la mesa electoral del 14-F, pide a la Justicia "un poco de anchura de miras"

Las elecciones catalanas del próximo domingo están rodeadas desde su convocatoria por la polémica. Aunque la Justicia haya dado el visto bueno a que se celebrasen, la mayoría de grupos políticos había pedido retrasarlas justificándolas en la situación sanitaria que vive el país.

Cataluña ha decidido relajar las medidas que venía aplicando en las últimas semanas después de que durante varias jornadas la cifra de contagiados y de fallecidos haya marcado una tendencia descendente. Sin embargo, la incidencia acumulada sigue disparada, ya que supera los 500 casos por cada 100.000 habitantes.

Esta situación ha provocado que los colegios electorales estén teniendo problemas para su constitución. Muchas personas que han sido escogidas están alegando para no tener que acudir a los colegios electorales, ya que muchos de estos espacios van a tener lugar en espacios cerrados, donde la ventilación no siempre está garantizada.

Uno de los que ha alegado ha sido Joseba Álvarez, ya que su padre es un paciente de alto riesgo, argumento por el cual ha pedido no tener que acudir a la mesa electoral del próximo 14 de febrero en la localidad en la que vive, Santa Coloma de Farners.

"Escribí un correo informando que tengo un familiar de riesgo adjunté el informe médico con las patologías a ver si así podía no ir a la mesa electoral", ha explicado en 'El Cascabel'. "A mí me han contestado de forma extraoficial. Me presenté en el juzgado de mi pueblo, me atendió una chica. En principio me dicen que es denegada porque su motivo no estaba en la lista... estoy esperando al correo, no sé si será que sí o que no. Si no dicen nada, el 14 de febrero iré. No queda otra que esperar", ha explicado.