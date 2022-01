José María Macías, vocal del CGPJ: “Si al Gobierno le incomodan nuestras funciones, quizá estaremos acertando”

El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado el informe que critica con dureza el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda y que advierte de los problemas de orden constitucional que cree que podría acarrear, entre ellos conflictos competenciales. Para hablar acerca de la respuesta recibida por parte del Gobierno, el vocal del CGPJ, José María Macías, ha atendido a 'El Cascabel' de TRECE y ha señalado que "nuestro objetivo con este informe es colaborar con el Gobierno para intentar ayudarles a hacer una ley que, si se hace inconstitucionalmente, perjudicará a los ciudadanos".

Sobre la respuesta que ha recibido por parte de ciertos sectores del Ejecutivo, Macías afirma que "uno puede perder muchas cosas, pero no se puede perder la elegancia. Entrar en un debate de semejante nivel con según qué tipo de gente, no es algo que vaya a hacer. No es otra nuestra intención que señalar las incorrecciones para que se rectifiquen con toda la buena fe de colaborar. Si cuando no les gusta, reaccionan diciendo que estamos caducados o podridos, es una forma bastante despótica de conducirse".

"Si hay alguien que tiene gana de irse del CGPJ soy yo, se lo aseguro", ha manifestado el vocal del Consejo en TRECE, quien, a su vez, ha añadido que "no nos podemos ir por la incapacidad de gestión de política de quienes tienen que conseguir la renovación. Eso pone de manifiesto la poca altura política de quienes lanzan estas críticas.

En este sentido, ha reiterado que "mientras el CGPJ esté en funciones, cumplirá sus obligaciones, y si resultan incómodas quizá es que estaremos acertando. Con estas manifestaciones no ayudan a que el próximo Consejo sea creíble. Si se busca un órgano políticamente confortable e independiente, se está haciendo un flaco favor a la democracia en España".