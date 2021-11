José Luis Garci: "En 'CLASSICS' pasaremos el testigo de las maravillas que se han hecho en el cine"

TRECE celebra este viernes el gran estreno de ‘CLASSICS’, un programa de cine presentado y dirigido por el maestro José Luis Garci. El espacio hará un recorrido por los grandes clásicos del cine internacional y de nuestro país comentando, cada viernes, una de esas grandes obras del séptimo arte. Con motivo de la inminente emisión del primer programa, 'El Cascabel' ha recibido al director de cine para conocer de primera mano todos los detalles del nuevo programa.

En palabras del propio José Luis Garci, en ‘CLASSICS’ analizarán estas obras maestras "con amenidad de la buena, nada de presuntuosos ni sabiondos. Una de las buenas cosas que le debemos a la generación anterior a la mía ha sido el cine y esa época dorada de Hollywood que nos ha dado una cantidad enorme de obras maestras. Es bueno que nosotros les pasemos el testigo de la cantidad de maravillas que se hicieron en el cine en el siglo XX. El cine es el arte que más obras maestras ha hecho en el siglo XX".

Tal y como le ha explicado a Antonio Jiménez el maestro del cine, "una obra clásica es el reflejo continuo de nuestra sensibilidad moderna, tú ves cualquier película y te das cuenta de algo novedoso, se crea constantemente ante nosotros, se está formando. Veremos películas de todos los grandes". Además, en el estreno de mañana estará "Eduardo Torres-Dulce, un aficionado al cine que ha publicado varios libros, Rosa Belmonte que es una cinéfila, periodista y columnista y acaba de sacar un libro, y Pedro García Cuartango, otro gran escritor. Los tres están unidos porque aman mucho al cine".

"El cine era una fábrica de emociones y de ilusiones, eso ha desaparecido"

Y es que, según Garci, "el cine es una religión, tienes que creer lo que sale del proyector. Eran una maravilla los cines de antes, eran palacios y catedrales. Ahora las salas de cine están desapareciendo. Pero el cine son todas las plataformas y se estrenan las películas al mismo tiempo. Pero no tenemos que apenarnos, es estupendo ver “Ciudadano Kane” en el Metro con tu teléfono móvil. Lo de menos es dónde lo veas, siempre tenemos necesidad de que nos cuenten historias. El cine acabará en los museos porque es un arte".

El maestro del género también ha recordado el papel fundamental que ha desempeñado el cine en nuestro país desde sus inicios: "En España, hacía frío en la posguerra y en el cine se estaba calentito. La vida era gris y de vez en cuando había una película en tecnicolor. El cine era un recreo, una fábrica de emociones y de ilusiones, eso ha desaparecido. Ya no tengo claro si me gusta más hacer cine, ir al cine o hablar de cine. No me importa dejar de hacer cine porque eso es natural, viene una generación y la gente joven tiene que estar ahí".

Cada viernes, a las 22.00h, ‘CLASSICS’ llevará a los espectadores de TRECE por un viaje inigualable por los clásicos, que como el propio Garci explica “son especiales porque están bendecidos por algo maravilloso”. ‘CLASSICS’ desgranará las mejores cintas de la historia del cine, desde el Hollywood clásico hasta el mejor cine español. Los espectadores, además, podrán encontrar las noticias destacadas, los mejores momentos, y todos los programas completos y a la carta.