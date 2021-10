José Luis Campuzano, rockero: "Me han deseado un cáncer e incluso la muerte por ir a tocar al Congreso de Vox"

'El Cascabel' de TRECE ha hablado con el rockero José Luis Campuzano, más conocido como Sherpa y exintegrante de Barón Rojo, que ha sido amenazado a través de la red social Twitter, donde además le han cerrado la cuenta tras anunciar que va a actuar en el próximo Congreso Nacional de Vox.

"Me dijeron que no cumplía las reglas de Twitter", arrancaba su intervención. "La verdad que me lo esperaba, sabía que cuando saliera lo de Vox algo iba a pasar", afirmaba tras explicar que había tenido que borrar algunos tweets y más tarde le habían cerrado su cuenta.

"Hay una banda de gente que se dedica a denunciar tweets y por lo visto desde la red no se dedican a comprobarlo porque deben ser muchos. Aunque casi me han hecho un favor", contaba y continuaba explicando su historia.

"Tengo un grupo que creamos hace poco llamado "Los Barones", con el logotipo diseñado por mi. Nos iba muy bien hasta que explotó la pandemia. En ese momento empecé a protestar por la ocultación de datos de muertos, se me han muerto dos primos y un muy buen amigo y me uní a las caceroladas con un Tweet y ahí marqué mi sentencia", relata Campuzano.

Explica que en ese momento "la gente del mundo del rock empezó a decir que era un facha y que iba contra mis propias letras. Y esto no es así, mis letras siempre han ido contra el poder, esté quién esté en el poder. Hay veces que el poder aprieta más, como en el caso de este Gobierno que cada vez nos recorta más libertades".

"Me han llamado nazi oculto, fascista. Son fanatismos que hacen mucho daño. La izquierda y la ultraizquierda se ha apoderado del rock español. Aunque lleves casi 50 años en la música y 30 en el rock eso da igual, no tienes derecho a existir. Me han anulado bastantes actuaciones por boicot. Si eres rockero tienes que ser inevitablemente de izquierdas. Si no eres de la manada comunista lo llevas claro", cuenta con resignación el músico.

Y apuntaba también a las amenazas directas que ha recibido. "Una chica me desea un cáncer de lo más doloroso. Una enfermedad no, mejor matarlo, me ha dicho otro usuario en Twitter. No tengo constancia de que les hayan echado de la red tras estos mensajes". Para terminar cuenta que van a tocar cuatro canciones con su grupo actual en el Congreso de Vox y que el partido le "ha apoyado bastante".