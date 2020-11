Jano García analiza las claves del ataque fiscal contra Madrid del Gobierno: "No tiene ningún sentido"

El economista y escritor Jano García ha atendido a ‘El Cascabel’ de TRECE para analizar el reajuste fiscal en las comunidades autónomas de España, especialmente en la de Madrid, a causa de la petición de ERC para apoyar los PGE, y el plan de recuperación económico de Sánchez.

“El Gobierno español, con estos nuevos aliados que tiene, lo que tiene que vender a su electorado es que está intentando cargarse lo que ellos han denominado el ‘dumping fiscal’. La Comunidad de Madrid tiene el impuesto de patrimonio prácticamente bonificado, esto es algo que puede hacer Cataluña, otra cosa es que no lo quieran hacer”, ha asegurado Jano. “Además, a efectos recaudatorios no tienen un gran impacto, pero a efectos de imagen sí, porque el mensaje que están lanzando a los inversores es que aquí la riqueza la castigamos”.

El economista señala que “no hay ningún país europeo que cuente con el impuesto de patrimonio, solamente España. Es un debate que es hilarante que estemos discutiendo este tipo de cosas. Tener este impuesto lo que sí que afecta mucho es de cara a la imagen, empresas privadas o inversores privados que digan España castiga la riqueza y es el mensaje que me envían, me voy a otros países”.

�� "Llamar a Madrid paraíso fiscal es desternillante, el verdadero dumping fiscal, que si que tienen privilegios, es el cupo vasco y también, el régimen floral que tiene Navarra, porque tienen unas normas distintas al resto".



Además, Jano García pide tener en cuenta los datos, que califica como “muy importantes” porque “con el impuesto de patrimonio que ha presentado el propio Gobierno, esperarían recaudar 339 millones de euros, solamente con el gasto que ha anunciado el Gobierno con estos nuevos PGE, no alcanza ni el 0,1%”.

Por ello, el economista y escritor aclara que “el mensaje es vamos a subir el impuesto a todos los ricos y luego, posteriormente, a través del IVA a la clase media pasamos del 21% al 25%, y esto no afecta a todos los ricos. La realidad es que no tiene ningún sentido tener un impuesto como este, porque no vas a generar en absoluto la cantidad que necesitas para pagar las pensiones. Y llamar a Madrid paraíso fiscal es desternillante, el verdadero dumping fiscal es el cupo vasco y también el régimen foral que tiene Navarra, porque tienen unas normas distintas al resto”.

A la pregunta de qué haría Jano García si fuera ministro de Economía de España, el escritor ha desvelado la hoja de ruta que seguiría: “En primer lugar, lo que haría sería reformar el sistema de financiación autonómico, porque está diseñando para la extorsión, para que vengan partidos como Bildu, ERC o como el PNV y te extorsionen si quieres sus votos en el Congreso de los Diputados. Lo que pasa es que tenemos estas desigualdades dentro del territorio nacional, que hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Una vez reformado esto, lo que hay que hacer es aprovechar que la UE ha abierto la mano permitiéndonos no cumplir el objetivo de déficit y ampliar la deuda pública, ahora bien, ese dinero que tú vas a gastar lo que tienes que hacer es enfocarlosen las empresas privadas, que son las que generan empleo, y no con ayudas estatales. Este Gobierno lo que pretende hacer es que la peor crisis económica desde que terminó la Guerra Civil no tenga consecuencias, y eso es imposible”.