¿Es un insulto que Francisco Martín afirme que Bildu ha hecho más por España que "los patrioteros de pulsera"?

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha pedido disculpas tras afirmar que partidos como EH Bildu y ERC "han hecho mucho más por los españoles" que "todos los patrioteros de pulsera juntos", lo que ha provocado peticiones de cese del PP y críticas de Vox y asociaciones de víctimas.

En declaraciones a EFE este jueves, Martín ha pedido disculpas "a las personas que se hayan podido sentir ofendidas" por las declaraciones pronunciadas este jueves por la mañana en un desayuno informativo, ya que ha señalado que "a la vista de las informaciones que se vienen publicando", no se ha expresado "adecuadamente".



"Lo que quería es recordar la continua deslealtad con la que las derechas han venido actuando desde el inicio de la legislatura, especialmente en los momentos más complicados", ha explicado.



En concreto, Martín dijo durante el desayuno informativo en referencia a partidos independentistas como EH Bildu y ERC que "los supuestos enemigos de España en los últimos cinco años han hecho mucho más por los españoles que lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera juntos".



Unas palabras que pronunció cuando le preguntaron si son comparables los acuerdos alcanzados por el Gobierno de Pedro Sánchez con algunos de sus socios parlamentarios, por un lado, y los del PP con Vox, por otro.



En su opinión, "seguramente importe menos el con quién se pacta que el para qué se pacta".



Y subrayó que "los supuestos enemigos de España han contribuido a salvar miles de vidas de ciudadanos españoles apoyando el estado de alarma, a dignificar la vida de miles de pensionistas y a mejorar las condiciones laborales de millones de ciudadanos del país", además de "posibilitar" la aprobación de los presupuestos.



"¿Cómo es posible que los patrioteros de pulsera no estuvieran remando a favor de España durante todos estos años?", añadió en el acto, en el que fue presentado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al que asistieron entre otros el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.



Las palabras del delegado han causado un gran malestar entre víctimas del terrorismo: la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) las considera una humillación, mientras que Dignidad y Justicia (DyJ) ha pedido su "dimisión urgente" "por defender a Bildu por encima del resto de ciudadanos".



Las peticiones de cese o dimisión han llegado también por parte del PP.



En concreto, la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido a Sánchez que cese "inmediatamente" al delegado del Gobierno o que éste dimita "si tiene decencia".



"Demuestra que no es el delegado del Gobierno, sino el delegado del PSOE", ha dicho Ayuso, que ha denunciado que el Ejecutivo de Sánchez está tratando "a la desesperada" de "blanquear a Bildu", hasta el punto de "llegar a olvidar lo que ha supuesto Bildu y lo que ha supuesto ETA a lo largo de los años en nuestro país".



También ha exigido el cese inmediato del delegado del Gobierno el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, que afirma que sus palabras son una "aberración", un "insulto" y un "disparate", y que con ellas ha ofendido "profundamente" a la memoria de las víctimas del terrorismo y de sus familias y al conjunto de la sociedad española.



En cambio, el alcalde de Madrid en funciones, José Luis Martínez-Almeida, se ha limitado a decir que las declaraciones de Martín le "incapacitan" para seguir en el cargo y son "el mejor motivo para echar" al Gobierno en las elecciones generales del 23 de julio.



Por su parte, Vox ha cargado contra Martín en sus redes sociales, tachándolo de "miserable", y ha lamentado que a los socialistas "no les basta con pactar con los asesinos de ETA y golpistas e incorporarlos a la dirección del Estado" ya que "ahora también los alaban como si fuesen héroes".



Preguntada por esta polémica, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha puesto el foco en el PP, al señalar que este partido "ha hecho más por Bildu que nadie en España".



"Y si no, mire los resultados de Bildu en las elecciones gracias a la campaña que el PP le ha hecho", ha apuntado.