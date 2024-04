Serafín Giraldo tras la fuga del líder de la Mocro mafia: "Responsables"

"Después de una ardua labor policial, la UDEF lo detuvo, hay que felicitarla, y ahora deberíamos exigir responsabilidades entre la Audiencia de Málaga, con unas medidas cautelares mínimas, y la Audiencia Nacional, que no cursó la orden de detención para extradición". Es la denuncia que ha realizado este martes en 'El Cascabel' de TRECE el inspector jefe de Policía H50, Serafín Giraldo, tras la fuga del líder de la mocro maffia.

Karim Bouyakhrichan era un histórico narco de la Costa del Sol, considerado uno de los líderes de la Mocro Maffia; el crimen organizado de origen marroquí radicado en Países Bajos. Ese histórico narco (el delincuente más buscado en en aquel país) fue detenido en Marbella el pasado enero, acusado de blanquear seis millones de euros de la droga, como líder de un clan que heredó tras el asesinato de su hermano en Benahavís hace una década. Pues bien, el líder de la mafia marroquí se ha fugado de España.

Bouyakhrichan cayó en una operación de la UDEF de la Policía que desmanteló una compleja estructura societaria dedicada al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. La 'Mocro Maffia' ha sido objeto en el pasado de operaciones policiales que buscaban evitar su implantación en España de esta organización criminal holandesa, por ejemplo en Cataluña en octubre de 2022. Su actividad delictiva ha incluido amenazas directas a miembros de la Casa Real holandesa y a dirigentes políticos de este país.

La detención en Marbella del presunto cabecilla de la Mocro Maffia, al que ahora las fuerzas de seguridad vuelven a buscar





La fuga ha ocurrido después de que, tras pasar varias semanas en prisión, la Audiencia Provincial de Málaga le dejara en libertad a pesar de existir riesgo de fuga y en contra de la petición de la Fiscalía. Así que pudo salir en libertad pagando una fianza de 50.000 euros. "Había comprado propiedades en España para blanquear dinero procedente de la droga, millones de euros, por eso parece poca la fianza de 50.000 euros", ha lamentado Serafín Giraldo en TRECE.

El 1 de abril fue el último día que compareció en el juzgado como tenía obligación de hacer. Karim debía haber vuelto el 15 de abril, pero no lo hizo. Estaba previsto que fuera extraditado a Países Bajos donde le reclaman por tráfico de drogas, el blanqueo, ajuste de cuentas y también de las amenazas a la Casa Real holandesa y, en concreto, contra la princesa heredera al trono, Catalina Amalia de Orange.La Audiencia Nacional no había decretado una orden de detención para garantizar esa extradición. Según fuentes jurídicas, la Audiencia Nacional lo había dejado en libertad al no poder enviarle a Holanda por la causa que tenía abierta por un juzgado de Marbella. Y el resultado de todo este enredo jurídico es que el líder de la Mocro Maffia se ha fugado de España

La nueva orden de búsqueda emitida por la Audiencia Nacional se ha conocido justo una semana después de que el rey Guillermo Alejandro agradeciera a España la protección brindada a su hija y heredera, la Princesa de Orange.