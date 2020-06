Ignacio Camacho: "Podemos está impulsando la destrucción de los principios fundacionales del régimen del 78"

El periodista Ignacio Camacho ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE las palabras del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, sobre la posibilidad de reformar la Constitución. Para Camacho, "no hay una crisis de la Constitución, pero se está provocando".

El tertuliano ha tildado al ministro Campo de "sensato en la media del Gobierno", pero ha señalado que "estamos no en un proceso constituyente, sino deconstituyente, de destrucción de los principios fundacionales del régimen del 78". Para Camacho, el principal de los fundamentos de la Carta Magna y de la Transición, el consenso, "ya está impugnado".

Este proceso se está llevando a cabo, ha señalado el periodista, en el presente "clima de polarización, que arrincona a media España, impugna los valores del liberalismo y de la derecha como fascistas, los va sacando poco a poco del marco democrático, crea una legitimidad distinta y vuelve al mito de las dos Españas que es el gran error de la Constitución de 1931". En este contexto, ha continuado Camacho, "se va creando el marco de una nueva legitimidad del cual queda excluida la derecha que el sector de Podemos en el Gobierno llama fascista".

Preguntado por si esta intención de reforma no sería un "brindis al sol" teniendo en cuenta que el Partido Popular no participaría del proceso, Camacho ha señalado que solo lo es "hasta cierto punto". Y es que el periodista ha apuntado a que, quitando los títulos fundamentales, hay muchos artículos de la Carta Magna que se pueden reformar o abolir por mayoría absoluta y no por reforma agravada. Pero, además, Camacho ha afirmado que "la Constitución se puede soslayar a través de leyes que vayan vaciando su contenido". El tertuliano también ha señalado el sistema Judicial como "la clave de esta legislatura", ya que el Gobierno podría estar pensando en romper "el equilibrio interno de fuerzas en el Tribunal Constitucional".