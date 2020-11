Ignacio Camacho avisa de las cláusulas del pacto entre el PSOE y Bildu: “Quedan cosas desagradables por ver"

"Se trata de otra filigrana más del presidente”, ha asegurado Ignacio Camacho en una entrevista en ‘El Cascabel’ de TRECE sobre el polémico acuerdo entre PSOE y Bildu. “Sánchez manda una carta para justificar el pacto con Bildu, pero no lo menciona. Sugiere que no ha existido, habla de falsedades inventadas y lo más cínico, que se refiere al terrorismo como un asunto del pasado que ya no está entre los problemas de los españoles entre los que, por lo visto, debe estar la lucha retroactiva contra Franco que se trae el Gobierno”.

El columnista ha añadido que “el resto de la carta es farfolla, pero del asunto que motiva la carta no dice nada. Sánchez en el fondo sabe que el ruido ha hecho efecto entre los suyos y ha cometido un error aunque no esté dispuesto a aceptarlo. Cuando te tienes que explicar, es que no te han entendido. Si dices que te vas a explicar, y no te explicas, es porque no tiene explicación satisfactoria que dar. Quien reciba esta carta dirá que no entiende nada. Ha habido un pacto con Bildu”.

"Sánchez ha cometido un error pactando con Bildu, pero no está dispuesto a reconocerlo"

El periodista ve claramente que “hay una normalización política de Bildu, un indulto moral al posterrorismo que es el gran logro de Pablo Iglesias. Pero también hay un pacto con Esquerra Republicana, que ahora ya parece menos importante porque al lado de Bildu cualquiera que no haya matado a nadie parece una persona respetable, pero es que les van a despenalizar política y jurídicamente el golpe contra la Constitución del 1-O de 2017”.

Según Ignacio Camacho, a esta situación se ha llegado porque “Iglesias ha armado una doble coalición, una con el Gobierno para estar dentro, y otra con los partidos rupturistas para presionar desde la oposición al propio Gobierno del que él forma parte. Se está cumpliendo todo lo que Sánchez dijo antes de las elecciones que pasaría si se aliaba con Podemos”.

De hecho, el periodista declara que “poco antes de las elecciones del año pasado, una alta representante del Gobierno me dijo en privado que no se podían aliar con Iglesias porque si llegaba un momento en el que se pusiera a apoyar al Frente Polisario, les podría meter en un lío. Y es justo lo que ha pasado”.

Ignacio Camacho: "El acuerdo ha molestado a muchos votantes del PSOE, pero no creo que vaya más allá"

Sobre las posibles consecuencias que este acercamiento del PSOE hacia Bildu podría tener de cara a unas elecciones, Camacho señala que “hay malestar evidente en el PSOE, es mayor del que tratan de explicar, saben porque han hecho tracking que el asunto ha mosqueado a muchos votantes del partido de lugares donde han muerto muchas personas por el terrorismo. Pero no creo que vaya más allá porque ya se encargará el laboratorio propagandístico de Moncloa de ir lanzando humo de colores y nuevos asuntos para que esto vaya quedando en el olvido".

No obstante, Camacho añade que la cuestión "rebrotará porque las consecuencias del pacto no solo es el acercamiento de presos, sino más cosas batante desagradables que vamos a ir viendo y va a seguir causando grietas. En coste electoral estamos muy lejos de las elecciones y quien vote al PSOE no va a votar otra cosa, pero puede irse a la abstención. Esto suponía romper el último tabú moral de la democracia española”.