El hermano de Víctor Laínez, en ‘El Cascabel’: “Solo queríamos justicia, nada de venganza”

Javier Laínez, hermano de Víctor Laínez, asesinado en diciembre de 2017 por Rodrigo Lanza, habla en 'El Cascabel' de TRECE sobre la candena a 20 años de prisión y de la repetición del juicio: "No estaremos nunca contentos, mi hermano no va a volver nunca. Pero estamos un poco más satisfechos, este asesino mató a mi hermano por la espalda sin oportunidad de defensa y ahora va a pagar lo que tiene que pagar".

"No veo a un jurado popular cualificado para un caso como este. No sé qué paso en el anterior juicio. Hemos cambiado de abogados para este, y ha sido de otra manera. Solo queríamos justicia, no queremos venganza, mi hermanito estaba tranquilamente tomando una cerveza, y este individuo lo mató sin motivo aparente. Por muchos 20 años que le metan de cárcel, la losa que tenemos nosotros nunca la superaremos", ha afirmado con dolor en sus palabras Javier Laínez.

Rodrigo Lanza, condenado finalmente a 20 años por el asesinato ideológico de Víctor Laínez

20 años de prisión por el asesinato con alevosía y por motivos ideológicos de Víctor Laínez en diciembre de 2017 en Zaragoza es la condena de Rodrigo Lanza, así como pagar una indemnización de 200.000 euros a los familiares de la víctima del conocido como "crimen de los tirantes".

Esta es la sentencia del segundo juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Zaragoza contra Lanza por la muerte de Laínez, ya que el primero fue anulado en abril de este año por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que ordenó repetir el que se celebró en noviembre de 2019. En la primera sentencia, Lanza fue condenado a cinco años de cárcel por homicidio imprudente, pero las partes recurrieron por defectos de forma en el veredicto del jurado y el TSJA ordenó la repetición del juicio.

El juicio se ha celebrado entre los días 7 y 15 de septiembre de 2020, con nuevo jurado y una nueva presidenta –magistrada del tribunal, María José Gil, que es quien firma la sentencia condenatoria tras conocer el veredicto del jurado, que se emitió el pasado jueves, 17 de septiembre. El jurado consideró a Lanza -por mayoría de ocho a uno– culpable del asesinato a golpes de Víctor Laínez el 7 de diciembre de 2017 en el bar "Tocadiscos" de Zaragoza.