González Ferrari, en TRECE: "Solo es fácil ser director general o presidente de RTVE si eres de izquierdas"

Javier González Ferrari, reconocido periodista con una amplia experiencia en nuestro país y exdirector RTVE, ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE la polémica que se ha generado en las últimas jornadas por el rótulo que apareció en 'La hora de la 1' y que afectaba de lleno a la Princesa Leonor. A colación de este asunto, el colaborador de 'Herrera en COPE' también ha dado su opinión sobre las últimas declaraciones de Iglesias, que muchos expertos y medios de comunicación relaciona de forma directa con las últimas polémicas surgidas en el ente público.

El periodista ha analizado también el discurso del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias: "El problema es que Pablo Iglesias, que dice ser vicepresidente del Gobierno, que no tiene funciones, pero sí Twitter y que se dedica a hacer declaraciones cuanto más provocativas y escandalosas mejor, nunca reconoce sus propios escándalos. Ya sabemos lo que dijo la primera vez que pudo haber un Gobierno presidido por Sánchez. Iglesias dijo que quería ser todo lo que es ahora: vicepresidente, estar en el CNI y tener el control de RTVE".

En este sentido, González Ferrari ha mostrado su punto de vista sobre la influencia de Iglesias en el ente público: "Este señor no tiene pudor en decir lo que piensa, sabemos lo que quiere y es previsible. Y ahora es editor, es el editor jefe de RTVE porque la infección del virus de Podemos ha calado muy profundamente. Solo es fácil ser director general o presidente de RTVE si eres de izquierdas y te ha nombrado un gobierno de izquierdas. Si te nombra un gobierno de centroderecha, te puedes ir preparando".

También ha analizado la situación actual de la televisión pública de nuestro país: "Se ha perdido el respeto institucional en el fondo y en las formas, sobre todo en RTVE. Es una pena, en 21 años no he dicho una palabra que no fuera elogios de RTVE, pero mi silencio ya ha pasado a la historia. Dirigí una televisión con un 30% de audiencia y los informativos a años luz de los demás, y ya existían otras televisiones privadas".

Por último, González Ferrari también ha querido analizar su gestión hace más de dos décadas al frente del ente público: "Uno de los buques insignias de TVE es la serie Cuéntame. La firmé yo en 2001 y ahí sigue porque es un buen producto y funciona, como lo hizo Operación Triunfo y sin meter cámaras en los dormitorios. Me da tristeza que TVE esté como está. Me reunía con los directores generales de Europa y veía cómo los gobiernos apoyaban las televisiones públicas. Aquí, ningún Gobierno la ha apoyado porque les da igual, solo la querían para las campañas electorales. No puede ser lo que hizo Zapatero, quitarle de un plumazo la publicidad y no dotarle de la cantidad suficiente para subsistir. Para eso hay que hacer cirugía porque no puede haber con los medios técnicos que existen 9.000 empleados".