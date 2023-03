Giménez Barriocanal: "Tras este acuerdo, nadie podrá decir que la Iglesia está en una situación privilegiada"

El ministerio de la Presidencia y la Iglesia católica han llegado a un acuerdo en materia fiscal. La Santa Sede renuncia al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y a las exenciones por contribuciones especiales, lo que supone que, a partir de ahora, tendrá los mismos beneficios fiscales que cualquier confesión religiosa o entidad no lucrativa de nuestro país.

Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, explica en 'El Cascabel' de TRECE qué supone este acuerdo: “Durante mucho tiempo hemos oído hablar de los grandes privilegios fiscales de la Iglesia católica en España y, después de este acuerdo, nadie podrá decir que la Iglesia está en una situación privilegiada porque va a pagar los mismos impuestos que, por ejemplo, la fundación de un partido político”.

En este acuerdo ha participado el Nuncio Apostólico, Bernardito Auza; el presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Juan José Omellay el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en el Palacio de Santa Cruz, en Madrid: “Al final ha triunfado la cordura. Lo único que se le ha pedido al Gobierno es que se comprometa a que ese sistema permanezca en el tiempo”. Fernando Giménez Barriocanal señala que no se deben hacer lecturas políticas de este acuerdo ni del momento en el que se realiza, ya que “se lleva trabajando mucho tiempo y no ha sido sencillo”, pero agradece el hecho de que se haya concluido en “un acuerdo que beneficia a toda la sociedad”.

La exención del ICIO se suma a la renuncia de las exenciones de IVA que ya se acordó en 2006. En cuanto al IBI, no hay diferencia en esta materia entre la Iglesia católica y el resto de entidades no lucrativas: “No nos metemos en el tema del IBI, el Parlamento puede legislar como estime oportuno, pero para todo el mundo igual. Lo que no estamos dispuestos es a que se diga que la Iglesia tiene que tener un régimen distinto. Estábamos prácticamente equiparados y ahora estamos totalmente equiparados”, aclara Barriocanal.

La ley de mecenazgo

En España las entidades no lucrativas se rigen por un régimen fiscal que es el establecido en la famosa ley de mecenazgo. El vicesecretario de la CEE explica que esta norma “nace con una vocación clara”. Las entidades no lucrativas prestan un servicio a la sociedad y contribuyen al bien común, por lo que el Estado quiere favorecer el que estas entidades realicen su actividad: “Con los acuerdos Iglesia-Estado había que pagar el IBI por un comedor social de Cáritas,por ejemplo. El Estado entiende que es una labor importante, por lo que el no pagar ese impuesto permite a las instituciones no lucrativas prestar un conjunto de servicios. Por eso existe este régimen fiscal especial del cual se beneficia la Iglesia y el resto de confesiones religiosas y fundaciones. Esta ley se ha mostrado como una ley eficaz para potenciar un sector que realmente está prestando un buen servicio”.

La iglesia: "sin privilegios, pero sin discriminaciones"

La Iglesia tiene un compromiso con la sociedad y con el bien común, ejemplo de ello, subraya Barriocanal, es la Memoria de actividades que se presenta cada año, en el mes de mayo, para mostrar con transparencia las cuentas: “Lo que queremos es que la gente entienda que la Iglesia es un agente más. La iglesia explica todos los años cuánto dinero hemos recibido, a qué lo hemos destinado y para qué ha servido; y una empresa externa lo verifica. Es nuestro compromiso contar lo que haces y lo que eres”.