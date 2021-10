Garamendi, en TRECE, sobre la reforma laboral: "Se está jugando a partidismo político con los temas de comer"

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE la polémica reforma laboral que plantea el Gobierno, encabezada por la ministra Yolanda Díaz. "Hay un problema gravísimo: no se está entiendo lo que dice Europa, nosotros sí. Pero se está haciendo política con un tema muy importante que puede afectar de forma muy seria a nuestro país y la economía. Debemos trabajar en ver cómo gestionamos el empleo juvenil, la formación y la cualificación de la gente es muy baja. ¿O estamos jugando incluso dentro del Gobierno un partido político? Se está llevando al debate televisivo un tema muy delicado, si las cosas van a seguir así, va a ser difícil que nosotros compartamos esta modificación o como lo quieran llamar. La política ha entrado donde no debía".

Garamendi se muestra contrario a que el Gobierno utilice el debate de la derogación de la reforma laboral del 2012 para ganar "votos", tal y como ha afirmado en 'El Cascabel', y sostiene que "habrá aspectos de la reforma laboral de 2012 que se podrían mejorar, pero cuando se hablaba de que nos iban a rescatar, Europa impone la reforma laboral y financiera y se hizo el trabajo que hubo que hacer. El paro estaba en el 25% y ahora en el 14%. La realidad, si tan buenos son los datos ahora, será que la reforma laboral ha funcionado. No vamos a entrar en la demagogia de la política".

El presidente de la CEOE ha manifestado en 'El Cascabel' que "se utilizan mensajes que calan y no son ciertos. Nosotros no tenemos derecho de veto, el problema parece que somos los empresarios, pero tenemos la independencia, el sentido de Estado y la lealtad institucional para decir que no estamos de acuerdo y es parte de nuestra responsabilidad. Vamos a ver si se pudiera firmar algo o no, lo que han presentado hasta ahora no podemos verlo. Pero el Gobierno tiene legitimidad para hacer lo que tenga que hacer. Queremos una España potente donde las empresas tienen muchísimo que decir".

Garamendi también se ha referido al sector público sobre el que ha expresado que "no digo que los funcionarios trabajen mal, pero las empresas privadas hacemos los deberes de eficiencia y en el sector público me gustaría que se hiciera y también con respecto a las duplicidades, es un dinero que vamos a tener que pagar. La iniciativa privada es la que hace que un Estado funcione".

Por ello, insiste, actualmente "las cifras de crecimiento son buenas, pero no son tan buenas como nos cuentan ni tan horribles. Debemos trabajar con rigor. El Estado está recaudando más que nunca, pero eso no significa nada sino que hagamos el trabajo bien. Debemos ser conscientes de que estamos dopados, el BCE nos compra la mitad de la deuda, pero Europa ya ha avisado que el año que viene recortes de partidas y en 2023 hablaremos de otras cosas y la fiesta se va a acabar".

El presidente de los empresarios se muestra contundente sobre las negociaciones y asegura que "no vamos a consentir que nos manden un papel cuando queden 5 días y digan que si no, no viene el dinero de Europa. A las empresas les preocupa mucho más la reforma laboral, la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria y la calidad de la norma, que los fondos de Europa. Si viene el dinero con la norma mal hecha es mucho peor que hacer las cosas en orden. Se está hablando todo el rato de política solo para ver si hay más votos aquí o allá y se habla muy poco de lo que técnicamente es necesario. Nos la estamos jugando".

Por último, Garamendi también ha explicado que "la flexibilidad interna de las empresas para poder adaptarse es muy importante. No es verdad que todo sea precario. El turismo en España tiene una incidencia enorme, pueden ser empleos de calidad, pero temporales. La temporalidad privada está en un 22%, pero la pública en un 30%. El sector del automóvil que también es fundamental, imaginad que se hace un convenio sectorial del automóvil y entonces, ¿todos los fabricantes se tienen que acoplar a ese convenio para todos o se busca la fórmula que es la que funciona en cada empresa? Nos quieren constreñir la libertad".