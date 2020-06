Francisco Rosell: "Sánchez exige un cheque en blanco y que la oposición se arrodille. Eso no es tolerable"

El director de 'El Mundo', Francisco Rosell, ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE la actualidad política y en concreto la sesión de control al Gobierno vivida este miércoles en el Congreso de los Diputados.

En particular, Rosell se ha referido al conflicto entre el PSOE y el PP por la cuestión de si la oposición debe o no apoyar al Gobierno y en qué condiciones. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, le ha dicho al líder popular, Pablo Casado, que solo se acercará a la oposición cuando esta deje de atacar al Gobierno de España en Europa, acusándola de hablar mal del Gobierno en Bruselas.

Sobre esto el director de 'El Mundo' ha señalado que "si el presidente del Gobierno hubiera hecho la mitad del esfuerzo que hizo para conseguir el voto favorable de Bildu en una de las últimas prórrogas [del estado de alarma], hoy probablemente tendríamos un acuerdo para sacar a este país de esta situación gravísima en la que estamos".

Rosell tiene claro que es "el presidente del Gobierno es que tiene que ganarse el apoyo de la oposición" y no al contrario. "Lo que exige Pedro Sánchez es un cheque en blanco y que la oposición se arrodille. Eso no puede ser, no es tolerable. El jefe de la oposición tiene que fiscalizar la labor del Gobierno y luego, por supuesto, llegar a esos pactos de Estado que son necesarios", ha concluido el director de 'El Mundo'.

Además, para Rosell, el mayor problema del Ejecutivo es su "enajenación de la realidad". "El Gobierno vive en una campana negando la realidad, por eso no sale del Parlamento y de las estancias ministeriales y, cuando sale, se encuentra con la situación tan delicada que viven los españoles", ha explicado el periodista. Acerca de este último punto, Rosell ha puesto el ejemplo de lo que le ha ocurrido este miércoles al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que ha sido increpado por varios comerciantes dueños de negocios en la estación de Atocha y que le han echado en cara que no se están tomando medidas que palien la crisis en la que están sus establecimientos.