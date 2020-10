Fernando Jáuregui: "El anuncio del estado de alarma va a arruinar todavía a más personas y empresas"

Fernando Jáuregui ha analizado en 'El Cascabel' con Antonio Jiménez y Susana Ollero la última hora de la noche que apunta a que el Gobierno podría decretar mañana el estado de alarma en la Comunidad de Madrid si no llega a un acuerdo con la administración de Díaz Ayuso con respecto a las medidas sanitarias para frenar el avance del coronavirus.

Para el periodista, que ha sido muy contundente en su reflexión, "mucha gente se está arruinando, y el anuncio del estado de alarma de mañana va a arruinar todavía a más personas y empresas. Esto es para preguntarse si la gente que tenemos al frente es la competente, porque creo que no", ha asegurado.

Pero Jáuregui ha ido más allá y, a pesar de haber dicho la Administración de Díaz Ayuso no lo ha hecho del todo bien en cuanto a la gestión de la epidemia en su territorio, ha reconocido que "lo del Gobierno central está siendo un auténtico acoso político a la Comunidad de Madrid que es de signo ideológico diferente. Ambas partes tienen que llegar a un acuerdo tajante, no estamos para controversias. Esto no puede seguir así ni un minuto más", ha concluido tajantemente.