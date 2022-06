Enrique Ossorio, en TRECE: “No hay indicios y pone en ridículo a los que hicieron una cacería contra Ayuso"

La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación abierta en torno al contrato para la compra de mascarillas al inicio de la pandemia en China que la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa relacionada con un hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y por el que este cobró 59.203 euros. La Fiscalía no solo no ve indicios de delito en el contrato, sino que afirma que la "hipótesis delictiva" planteada por los denunciantes respecto a la presidenta regional "se fundamentaba en una secuencia de hechos" de la que "no se deducían indicios razonablemente verosímiles ni de la realización del hecho investigado, ni de su carácter delictivo" ni de su "responsabilidad".

Enrique Ossorio, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para comentar estas últimas noticias sobre esta sonada polémica que ha terminado archivada: “El fiscal es muy contundente, deja claro la inexistencia de cualquier tipo de indicio. El decreto es contundente y han hecho una investigación exhaustiva. Pone en ridículo a todas las personas que hicieron una cacería contra Isabel Díaz Ayuso porque no había nada”.

En plena crisis interna del PP que acabó con la salida de Pablo Casado de su dirección, los grupos parlamentarios de izquierda en la Asamblea de Madrid (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) denunciaron ante Anticorrupción la contratación de emergencia realizada por la Consejería madrileña de Sanidad el 1 de abril de 2020 para la compra de 250.000 mascarillas por 1,5 millones de euros a Priviet, en la que supuestamente habría intermediado el hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso.

Antonio Jiménez le preguntaba si la oposición se había disculpado tras conocer esta noticia: “Si piensas que han pedido perdón… no creo que seas tan ingenuo. Eso hubiera demostrado que tienen dignidad. Perseguir a una persona, y su familia con falsedades para derribarla porque gana en las urnas… hay que tener estómago”.

¿Por qué se ataca de forma constante la gestión de la Sanidad de la Comunidad de Madrid?: “Es un mantra de la izquierda. La sanidad de Madrid es una de las mejores de España y de Europa. No les importa mentir y es muy duro”, señala Enrique Ossorio, además de subrayar el sufrimiento por el que tuvo que pasar Ayuso debido a estas acusaciones: “Le ha preocupado por el daño que le hacían a su familia, pero estaba tranquila porque sabía que no había absolutamente nada. El sufrimiento de su familia y de su hermano… eso no hay quien lo pague. Desde el principio no había nada, esto era un montaje”.

Una de las personas que dio por hecho que esto era cierto fue, sorprendentemente, Pablo Casado, en aquel momento líder del Partido Popular, que decía en COPE que él “no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado por mi Consejo de Ministros”. Un día después cerraba el expediente que el PP había abierto a Ayuso, pero ya era tarde. Teodoro García Egea anuncia su dimisión y un día después se produce la última intervención de Pablo Casado en el Congreso. ¿Por qué?: “El PP es un partido de personas con principios y se depuró esa la situación. No creo que haya pedido disculpas”, sentencia Enrique hablando más con los gestos que con las palabras. ¿Estaba la cúpula del partido desinformada?: “Hubo desconocimiento y no sé de dónde les llegó la información. No lo supieron tratar bien y fueron unos hechos muy desgraciados. Hoy, Ayuso agradecía que Feijóo le creyera en todo momento. Me quedo con eso”.