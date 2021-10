Encuesta | ¿Le parece bien que los políticos participen en la elección de los órganos judiciales?

El PSOE y el PP han abierto la puerta a pactar la renovación de la cúpula del Poder Judicial después de que hayan cerrado hoy un acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos.

El Gobierno y el principal partido de la oposición siguen acercando posiciones en torno a la renovación de los órganos constitucionales y han anunciado que en los próximos días darán a conocer los nombres de las personas que integrarán los órganos institucionales pactados este jueves.



"Serán de reconocido prestigio y de consenso", han señalado fuentes de ambas partes, toda vez que PSOE y PP se muestran más cerca para ver cómo renovar la cúpula del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que lleva casi tres años en funciones.



El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, han coincidido tras meses de discrepancias, que seguirán dialogando sobre todos los órganos y que es posible llegar a más consensos.



"No solo no es deseable, sino que es factible", ha puntualizado en rueda de prensa Bolaños en el Congreso, que se ha convertido en escenario de declaraciones políticas tras conocerse este mediodía el pacto cerrado sobre cuatro órganos constitucionales.



Así, mientras el ministro de la Presidencia ha reconocido que queda mucho trabajo y ha confiado en que el PP extienda su voluntad de consenso al Poder Judicial, el secretario general del PP ha dicho que "todo es posible con voluntad y con intención de acordar y de ceder".



No obstante, los populares insisten en que el acuerdo sobre el CGPJ se verá "si hay garantías" de que se avanza hacia el refuerzo de la independencia judicial.



Lo cierto es que la dura confrontación entre el Gobierno y el PP por la renovación de las instituciones cuyo plazo de renovación llega en algunos casos hasta el 2017 ha desaparecido en 24 horas.



El Gobierno lo achaca a un cambio de postura del PP aunque los populares afirman que no se han movido del punto donde estaban, que era tender la mano al Ejecutivo y elogian la "audacia" de su líder Pablo Casado.



Bolaños ha precisado que han llegado a un pacto "en un plazo corto" porque se partía de una propuesta ya consensuada en febrero de este año por lo que "las conversaciones estaban muy trabajadas".



Desde el Ejecutivo también se incide en que siempre han estado abiertos a negociar y a aprovechar cualquier instante que permitiera avanzar, ya que la renovación de los órganos constitucionales son fundamentales para reforzar el sistema democrático.



La renovación del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo y de la Agencia de Protección de Datos está prevista en una sesión plenaria que se celebrará previsiblemente la semana del 25 de octubre tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.



De forma paralela PSOE y PP seguirán hablando de cómo renovar el Poder Judicial aunque los populares siguen reclamando que se reforme el sistema de elección para que los jueces elijan de forma directa a la mayoría de los vocales.



El acuerdo para renovar los cuatro órganos ya caducados ha sido valorado también por los socios de Gobierno de coalición y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha incidido en que el Ejecutivo siempre buscó el consenso.



La ministra de Igualdad, Ione Belarra, ha querido dejar claro que en el acuerdo ha participado la formación morada porque forma parte del Gobierno de coalición y ha avisado de que mientras no haya un pacto sobre el Poder Judicial el PP está "en rebeldía". En sentido contrario, Egea ha recalcado que el pacto logrado es un acuerdo "PP-PSOE", sin intervención de Podemos.



Lo que sí ha provocado este acercamiento son las críticas tanto de Cs como de Vox y mientras la formación naranja lo ha tachado de "verdaderamente horrible para España" y ha acusado a Pedro Sánchez y a Pablo Casado de "repartirse los cromos del Estado" en un cuarto oscuro, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha reprochado a los populares dar "oxígeno" al Gobierno para ganar votos.



"Llevan meses pasteleando otro reparto de sillones mientras se pelean en público", ha criticado el portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal, al tiempo que la diputada de Vox Macarena Olona ha aseverado que "el PP comparte la agenda progre y que está más cerca del PSOE que de sus propios votantes".



En el caso del Tribunal Constitucional hace ya casi dos años que concluyó el mandato de cuatro de los doce magistrados, mientras que la renovación del Defensor del Pueblo está pendiente desde hace más tiempo y Francisco Fernández Marugán ejerce en funciones desde julio de 2017