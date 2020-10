Edmundo Bal reitera que Ciudadanos votará "no" a la moción y cree que dará más "gasolina" al Gobierno

Una de las protagonistas durante esta moción de censura ha sido Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos desde hace unos meses, ya que su voto sería clave si Vox quiere sacar adelante la moción presentada contra el Gobierno de Sánchez.

No en vano, desde el primer momento la formación naranja ha querido dejar claro que votarán 'no' a la iniciativa hecha desde el partido de Abascal, y precisamente desde la tribuna de oradores Inés Arrimadas ha puesto en valor la estrategia de Ciudadanos para intentar "salvar vidas y empleos" siendo capaz de tender la mano a un gobierno que está "en las antípodas" al partido naranja. De hecho, Arrimadas ha subrayado que ellos intentaron promover una coalición con el PSOE y el PP mientras otros "comían palomitas" instalados "en el cuanto peor mejor".

‼ @InesArrimadas te explica nuestro NO a la #MociónDeCensura.



�� No va a salir adelante.

�� Es inoportuna.

�� Fortalece a la mayoría Frankenstein.

�� Nuestra visión es totalmente distinta a la de VOX.



�� ¡No te pierdas este vídeo! #BandosNoEspañaSípic.twitter.com/rG9Dp3CBvZ — Ciudadanos �������� (@CiudadanosCs) October 21, 2020

En este mismo sentido ha apuntado este miércoles el portavoz del grupo naranja, Edmundo Bal, que ha estado en TRECE TV. "Nosotros hemos dejado las claras desde el primer momento. Hemos dejado claro que vamos a votar que no, y Arrimadas ha dejado claro que estamos de acuerdo con alguna de las cuestiones que Vox ha hecho en este sentido", ha explicado.

En este sentido, ha recordado que ellos votaron que 'no' a la investidura de Sánchez. "Hay que recordar nosotros hemos votado que no a la investidura de Pedro Sánchez y no creemos que sea un buen Gobierno para España", ha explicado.

No es el momento

Lo hacen según ha explicado, porque desde su formación no consideran que este sea el momento adecuado para hacer una moción de censura contra el Gobierno, y mucho menos que Abascal sea la persona más adecuada para pilotar el país.

"En España tenemos una moción de censura constructiva, y en este sentido la presidenta de mi partido ha dicho que Abascal no es el presidente que necesita el país y tenemos una forma muy diferente de ver España y Europa, algo que se ha podido ver en el debate todo esto", ha dicho el portavoz del grupo naranja.

De hecho, Edmundo Bal ha aprovechado su intervención en 'El Cascabel' para criticar con dureza la moción que ha presentado Vox, ya que tan solo se ha basado "en convocar unas elecciones. No sé si alguien cree que esto puede ser algo sensato". Una moción, además, que cree que le dará más fuerza al Gobierno.

"Mañana acabaremos esta moción de censura y no se va a erosionar ningún escaño de los que apoya este Gobierno, y van a salir más unidos. Les estás dando unión", ha sentenciado el diputado por Cataluña y portavoz en el Congreso de Ciudadanos.